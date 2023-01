https://sputniknews.lat/20230127/rosatom-busca-la-via-para-impulsar-la-asociacion-con-america-latina-1135111751.html

Rosatom busca la vía para impulsar la asociación con América Latina

— Es bastante difícil para las compañías rusas trabajar con una serie de países en la nueva coyuntura política y económica. Al mismo tiempo, los países de América Latina, a diferencia de Occidente, no impusieron sanciones a Rusia y no tienen la intención de hacerlo. ¿Qué expectativas tiene Rosatom en esta región en las condiciones dadas?— Antes de todo quisiera aclarar que la corporación Rosatom no está en ninguna lista de sanciones. La cooperación con América Latina avanza de manera activa, el año pasado fue bastante fructífero pese a la situación internacional. En particular, se abren nuevas posibilidades de cooperación con Brasil en el suministro de productos y servicios relacionados con el combustible nuclear. Rosatom suscribió un contrato a largo plazo con la empresa Industrias Nucleares do Brasil para la entrega de uranio enriquecido para la central nuclear de Angra. Rosatom atenderá la demanda total de uranio enriquecido de la central de Angra de 2023 a 2027. Nos adjudicamos el contrato en una licitación internacional abierta que finalizó en agosto de 2022.Además, en 2022 entregamos equipos a Brasil para su reactor de investigación TRIGA. También continuamos abasteciendo de isótopos a Brasil. Rosatom es ya desde hace varios años uno de los mayores proveedores de isótopos para la medicina nuclear brasileña y contribuye de forma importante a la lucha contra las enfermedades oncológicas en este país, lo cual nos enorgullece.Asimismo, seguimos impulsando la cooperación con otros países latinoamericanos. La construcción del Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología Nuclear en Bolivia, el primero de este país y la instalación nuclear más alta del mundo, se encuentra en una etapa avanzada. También mantenemos diálogo con nuestros socios argentinos.— Recientemente usted visitó Argentina. ¿Qué proyectos se debatieron? Antes Rosatom había ofrecido a Argentina la construcción de una gran central nuclear, una central de baja potencia y una central nuclear flotante. ¿Cuáles de estos proyectos siguen en la mesa?— Nuestras propuestas de cooperación estratégica en materia de energía nuclear con fines pacíficos siguen teniendo actualidad. El año pasado tuvimos un trabajo fructífero con la empresa Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA) que opera las centrales de ese país y esbozamos una lista de proyectos específicos que podríamos desarrollar juntos. Y precisamente durante mi reciente visita a Argentina hicimos una videoconferencia en la que participaron nuestros especialistas de Rusia para proseguir abordando líneas específicas de la cooperación. Básicamente, estamos hablando de la cooperación en materia de manipulación eficaz y segura de los desechos nucleares. Esperamos que este año nuestras conversaciones se concreticen en proyectos reales, para ello se dan todas las condiciones.— En Bolivia Rosatom lleva a cabo con éxito la construcción del Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología Nuclear ¿Cuándo concluirá la construcción del reactor? ¿Cuándo se entregará por completo la obra?— Este año tenemos previsto que comiencen a operar comercialmente las instalaciones de la primera y la segunda etapas de la obra: el Complejo Ciclotrón Radiofarmacia Preclínica (CCRP) y el Centro Multipropósito de Irradiación (CMI), que el 5 de agosto de 2022 pasaron a la etapa de prueba. Además de ello, se produjeron los radiofármacos básicos con las características exigidas y se obtuvieron las licencias necesarias para la entrega de estas instalaciones.Paralelamente continúan las obras de la tercera y la cuarta etapa del centro, que comprenden el complejo de edificios tecnológicos, los laboratorios y el recinto que albergará al reactor, la parte más importante del proyecto. La ceremonia del vaciado del primer hormigón del recinto, en el que se ubicará el primer reactor de investigación en Bolivia, tuvo lugar en el verano de 2021. Al acto asistió el presidente boliviano, Luis Alberto Arce Catacora.— ¿Prevé Rosatom construir centros similares en otros países de América Latina?— El proyecto en Bolivia es la tarjeta de presentación de Rosatom en la región. Creemos que después de que entre en operación será un referente en el continente. En particular, varios países de América Central y del Caribe muestran interés por el proyecto. Estos Estados tienen interés por el uso de las tecnologías nucleares en medicina, agricultura e investigación científica y no para producir energía eléctrica. Cada país tiene su prioridad, por eso ofrecemos un enfoque flexible que permite adaptar el proyecto a las necesidades de un cliente concreto. Por ejemplo, si un país pretende centrarse en la agricultura, podemos ofrecerle una configuración del centro específicamente para esa área, si lo quiere para fines médicos, podemos ofrecerle la configuración apropiada.Como muestra la experiencia de Bolivia, la implementación del proyecto del Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología Nuclear no solo aporta al desarrollo de áreas importantes, como la sanidad, la agricultura y la investigación científica, sino que también estimula la formación de nuevos cuadros profesionales y permite realizar investigaciones científicas avanzadas.— ¿Qué otros proyectos busca ofrecer Rosatom en América Central?— Como es sabido, Rosatom trabaja no solo en el área de la energía nuclear, también desarrolla las energías tradicionales y alternativas. Por ejemplo, la corporación construye y opera parques eólicos en Rusia y ahora estamos irrumpiendo en el mercado internacional. Por ejemplo, hicimos un análisis preliminar del mercado nicaragüense para ver si era viable aplicar el modelo de negocio teniendo en cuenta las tarifas de la electricidad que producen las hidroeléctricas y las centrales eólicas. De acuerdo con los resultados del estudio, podemos decir que el mercado nicaragüense es bastante atractivo y esperamos impulsar la cooperación en este ámbito.Además, el año pasado suscribimos una hoja de ruta con Nicaragua, en el foro Atomexpo, con los proyectos más viables en materia de uso de la energía nuclear con fines pacíficos, básicamente en agricultura, medicina e investigación científica.— Rosatom envió a Brasil equipos para el reactor del Centro de Desarrollo de Tecnología Nuclear (CDTN) en Belo Horizonte. ¿Se firmó ya el acuerdo para el montaje de los equipos? ¿Cuándo empezará a implementarse y cuándo debe ser completado?— Tenemos planeado realizar el montaje en marzo o abril de este año. Actualmente estamos trabajando en la formalización de todos los acuerdos.— ¿Rosatom sigue con sus planes de participar en la terminación de la central nuclear Angra 3 y construir nuevas centrales nucleares en Brasil?— Brasil dio el año pasado pasos importantes para acelerar los trabajos de construcción de la central nuclear Angra 3. La empresa Eletronuclear anunció la convocatoria de varias licitaciones con el objetivo de reanudar las obras de construcción civil para completar los trabajos e iniciar las obras globales que llevará a cabo una empresa internacional elegida en una licitación. Paralelamente, Brasil estudia también el modelo de negocio para concluir el reactor número 3 de la central de Angra.Rosatom decidirá si participa o no dependiendo de las condiciones de la licitación. Pero, desde ya, podemos decir que nos complace la transparencia con la que Eletronuclear mantiene conversaciones con los potenciales socios.— ¿Qué otros proyectos estudia Rosatom en Brasil?— En Brasil tenemos interés por el programa de desarrollo de la energía nuclear en general. Este país aprobó un programa a medio plazo que comprende la construcción de nuevos reactores con una capacidad total de 10 gigavatios. En la agenda están tanto centrales nucleares grandes, como plantas a base de reactores modulares pequeños.Rosatom es líder mundial en la construcción de centrales nucleares. Además, nuestro país es el único que posee una central nuclear flotante operativa (la central flotante Akademik Lomonosov en la ciudad de Pevek, en el círculo polar). Estoy convencido de que podemos ofrecer a Brasil tecnologías seguras y fiables que impulsarán la economía nacional de este país.En la implementación de los proyectos de infraestructura, estamos dispuestos a articular la cooperación con los actores locales, contratando a las empresas locales, tanto privadas como públicas.— ¿Cuál es la cuota de América Latina en los proyectos de Rosatom en el ámbito de los suministros al exterior de radioisótopos para uso medicinal?— Brasil es uno de los socios más importantes de Rosatom en cuanto a los isótopos. Despachamos semanalmente isótopos de yodo y molibdeno que se usan en los diversos tratamientos médicos contra las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Rosatom aporta casi la mitad de los radioisótopos que adquiere el Instituto de Investigaciones Energéticas y Nucleares (IPEN).Además, estamos aumentando la cooperación con Brasil en esta área con el envío de otros tipos de isótopos. Vemos que son viables los despachos de isótopos no solo para el sector salud, sino también para la industria. En concreto, el año pasado ganamos una licitación para suministrar a Eletronuclear isótopos de zinc que se usan en procesos relacionados con el combustible nuclear de las centrales. También suministramos a Argentina isótopos para la medicina nuclear cuando su reactor estuvo paralizado. Sin embargo, la logística debido a la larga distancia entre Rusia y Argentina sigue siendo un obstáculo serio para ampliar la cooperación y, desgraciadamente, la pandemia complicó aún más la situación. A pesar de todo, buscamos la forma de desarrollar la asociación y mantenemos diálogo con nuestros actuales y potenciales clientes en la región.

