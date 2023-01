https://sputniknews.lat/20230127/trump-asegura-que-podria-acabar-el-conflicto-en-ucrania-en-24-horas-1135106556.html

Trump asegura que podría acabar el conflicto en Ucrania en 24 horas

"Si yo fuera presidente, el conflicto entre Rusia y Ucrania nunca habría ocurrido", dijo el expresidente de EEUU Donald Trump al señalar que hasta en las... 27.01.2023, Sputnik Mundo

El exmandatario precisó que la confrontación no tendría lugar si no hubiera sido derrotado por el actual presidente, Joe Biden, en 2020, también aseguró que aún se podría poner fin rápidamente al conflicto si él fuera presidente.Trump advirtió de que el plan de la Administración Biden de enviar 31 tanques M1A1 Abrams a Ucrania podría provocar el uso de "armas nucleares" por parte de Rusia. En sus palabras, poner fin al conflicto, que ya va por casi un año, sería "fácil".En varias ocasiones, el Gobierno de Rusia ha advertido que el suministro de armamento al régimen de Kiev solo aumenta las tensiones en Europa del Este y agrava el conflicto en Ucrania. Sin embargo, Estados Unidos y sus aliados de la Unión Europea (UE) han emprendido una campaña de sanciones en contra de Moscú para supuestamente debilitar su economía y dejar de financiar al Ejército ruso.El 25 de enero, el Gobierno alemán declaró que había decidido entregar a Ucrania los carros de combate alemanes Leopard 2. Más tarde, la Casa Blanca confirmó su intención de enviar 31 tanques M1 Abrams a Ucrania. Según las autoridades estadounidenses, la entrega de los vehículos tardará varios meses.Además, Washington tiene la intención de enviar a Kiev ocho vehículos blindados M88 de reparación y recuperación para el mantenimiento de los tanques. Según la Casa Blanca, EEUU espera que las entregas de armas a Ucrania no solo ayuden a Kiev en su defensa, sino que también le permitan apoderarse de territorios perdidos, incluida la península de Crimea.

