Celac Social: ¿Cuál es la agenda de integración de los movimientos sociales?

Tras la realización de la VII Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en Buenos Aires, la integrante del Observatorio del Sur... 28.01.2023, Sputnik Mundo

La VII Cumbre de presidentes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños terminó en Buenos Aires. Los miembros participantes propusieron nuevas maneras de profundizar la institucionalidad, desde una Secretaría General permanente hasta una moneda común para el intercambio comercial. En este marco, "hay que valorar de que la propia Cumbre haya tenido lugar, porque cuando comenzaron a haber Gobiernos de derecha, todos los mecanismos de integración fueron en gran parte desmantelados", indicó.Con respecto a la declaración final, "existe un conjunto de temas que remiten mucho a una mirada que parece estar tenida por posiciones de Gobiernos populares", expresó. A su vez, "se destaca el documento que acordaron las organizaciones y movimientos sociales que participaron el día anterior de la Celac social", sostuvo. Entre las principales diferencias entre una declaración y la otra, "la de los movimientos sociales destaca una caracterización clara de las disputas que están en juego en la región", expresó.Los movimientos sociales críticos con los acuerdos de libre comercioEn este sentido, "la cuestión de la disputa por los recursos naturales, el rol injerencista de EEUU y los condicionantes externos de la realización de un proyecto más popular y progresista no está en la declaración oficial", destacó. Asimismo, "los movimientos sociales denuncian específicamente el carácter perjudicial de los Tratados de Libre Comercio que se han firmado en los últimos años, desde el Nafta (firmado en 1994) hasta la actualidad", concluyó Vázquez.La UE no responde a sus propios interesesEuropa "ancló su destino a la OTAN", expresó a Sputnik el analista argentino Eduardo Moggia.Las élites europeas a menudo sirven a los intereses de terceros países en lugar de a sus propios intereses nacionales, declaró el presidente de Rusia, Vladímir Putin. En general, la soberanía de Europa será devuelta de un modo u otro, pero llevará tiempo. Al respecto, "Europa eligió el peor camino, con la prioridad de EEUU por encima de los intereses europeos", sostuvo. En este sentido, "lo que dijo Putin lo remarcó el canciller de la República de Italia", indicó.El canciller indicó que "es menester que los europeos busquen un liderazgo que hoy no existe, lo cual en el marco de la guerra es muy grave", advirtió. Sobre ello, "hay muchos europeos que no concuerdan con las sanciones con respecto a Rusia y señalan la falta de liderazgo europeo". Asimismo, "eso tiene graves implicaciones económicas, ya que el gas ruso era el que más abastecía a gran parte de Europa, y las sanciones van a generar un aumento sideral de las tarifas".Diálogos geopolíticosNuestro analista político y doctorando en Estudios Globales, Santiago Caetano, continuó con su análisis sobre la cooperación internacional en torno a las políticas de desarrollo sostenible.Teatro uruguayoEn el cierre cultural, estuvimos en contacto con la actriz María Elena Pérez, con quien dialogamos sobre la obra Bette Davis, estás ahí?, la cual tendrá nueve funciones a partir del 16 de febrero en la sala Zavala Muniz del Teatro Solis de Montevideo.Fútbol y relaciones internacionalesEl libro del escritor Felipe Fernández fue otro aspecto destacado de nuestro cierre cultural en M24. Con el autor dialogamos sobre Un mundo hecho pelota, el cual trata sobre la importancia del deporte rey como vínculo entre diferentes culturas.

