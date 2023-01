https://sputniknews.lat/20230128/la-ue-busca-en-africa-recursos-y-nuevas-alianzas-para-influir-en-rusia-1135147536.html

La UE busca en África recursos y "nuevas alianzas" para influir en Rusia

La UE busca en África recursos y "nuevas alianzas" para influir en Rusia

28.01.2023

El alto representante para Asuntos Exteriores de la UE aseguró que hay áreas en las que podrían hacer más cosas juntos, trabajar de forma más estratégica, multilateral y continentalmente.Al mismo tiempo pidió a Sudáfrica que uniera sus fuerzas a las de la UE para defender el "sistema internacional" existente. En sus palabras, la crisis de Ucrania debería ser un "punto de alerta" que obligue a todos los "países afines" a superar sus divisiones existentes. Además, pidió a los países africanos trabajar juntos para defender la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho internacional, lo que incluye influir en Rusia."El mundo ha cambiado mucho. Nos enfrentamos a niveles de inestabilidad mundial sin precedentes, con viejos problemas que aún no se han abordado suficientemente y [con] nuevos problemas que crean tensiones más globales y cada vez más peligrosas que nos afectan a todos", señaló.Borrell aseveró que, en este contexto, la UE forjaría "nuevas alianzas", también con países africanos. Asimismo, subrayó la especial importancia de desarrollar una agenda verde y aumentar los intercambios de estudiantes para fomentar los valores compartidos entre los Estados europeos y Sudáfrica.Las declaraciones del jefe de la diplomacia europea se produjeron poco después de que el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, culminara su gira africana por Sudáfrica, Eswatini, Angola y Eritrea.Borrell no fue el único funcionario occidental que visitó África en medio de la visita del jefe de la diplomacia rusa. En los últimos días, dos altos políticos estadounidenses viajaron al continente africano, entre ellos la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, y la secretaria del Tesoro, Janet Yellen.El canciller ruso, por su parte, declaró que EEUU y los países europeos, al exigir a los Estados africanos que dejen de cooperar con Rusia, pretenden restablecer la dependencia colonial del continente."En África, lo sabemos, aparecen regularmente delegaciones estadounidenses, británicas y de otros países europeos que con persistencia exigen a los países africanos que no cooperen con Rusia, que no vayan en contra de una disciplina general, por la cual, Occidente entiende la restauración de la dependencia colonial en general, pero ya en una nueva forma", dijo Lavrov ante la prensa al término de su visita a Eritrea.

unión europea

