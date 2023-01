Lisa Kenna, la exagente de la CIA que hoy es la embajadora de EEUU en Perú | Video

https://sputniknews.lat/20230128/lisa-kenna-la-exagente-de-la-cia-que-hoy-es-la-embajadora-de-eeuu-en-peru-1135142305.html

Lisa Kenna, la exagente de la CIA que hoy es la embajadora de EEUU en Perú

Desde los inicios de su carrera, Lisa Kenna se concentró en asuntos de política exterior. Su visión sobre Estados Unidos y la defensa de sus intereses la... 28.01.2023

2023-01-28T23:08+0000

2023-01-28T23:08+0000

2023-01-28T23:10+0000

Lisa Kenna se convirtió en embajadora de Estados Unidos en Perú poco antes de que terminara el mandato de Donald Trump. Si bien su trabajo ha sido discreto desde que asumió el puesto, algunas de sus acciones han llamado la atención de políticos de la región, como el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.En su conferencia de prensa del 25 de enero, el mandatario de México pidió a Kenna no entrometerse en la actual crisis política de Perú, desatada a causa de la destitución del expresidente Pedro Castillo, hoy preso por presunta rebelión y conspiración.No es la primera vez que AMLO señala a la diplomática por interferir en asuntos políticos de la nación andina. El pasado 16 de diciembre, también la criticó por visitar a la presidenta Dina Boluarte —quien es rechazada por parte de la sociedad peruana— y tomarse una foto con ella, lo que consideró un "acto de prepotencia" y un hecho "muy antidiplomático e irrespetuoso de la independencia de la soberanía de un país", según López Obrador. ¿Quién es Lisa Kenna?Lisa Dougherty Kenna nació el 19 de agosto de 1965 en Peoria, Illinois. Es hija de una enfermera y un piloto de la Fuerza Aérea. Su carrera política se inició antes de culminar sus estudios en derecho en el Middlebury College, cuando ingresó como agente a la CIA. Allí trabajó nueve años. También realizó estudios en la Escuela de Derecho de la Universidad de Connecticut y domina idiomas como el árabe, persa y el urdu, de acuerdo con información de su ficha diplomática oficial. Después de su estancia en la CIA, Kenna ingresó al Servicio Exterior, donde se volvió consejera en diferentes áreas, lo que la llevó a ser embajadora de Estados Unidos en Suazilandia y en el Consulado General de Péshawar, en Pakistán.De acuerdo con la biografía disponible de las autoridades, Kenna también fue directora de la oficina de Irak en el Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca y fungió como jefa de Oficina Política de Irak, en el Departamento de Estado.Además, fue jefa de la Sección Política en la Embajada de Amman, en Jordania, después de trabajar como servidora política/militar en la Embajada de El Cairo, en Egipto.Antes de llegar a la Embajada de Perú, durante el mandato de Donald Trump, fungió como secretaria ejecutiva, principal consejera y asistente ejecutiva del Departamento de Estado cuando Mike Pompeo ocupaba el puesto. Antes, fue consejera política del Departamento de Defensa de Estados Unidos.Durante la Administración Trump, Kenna fue vinculada al escándalo político conocido como Escándalo Trump-Ucrania, en el que se acusó al exmandatario de presionar al Gobierno de Kiev y condicionar la ayuda militar a ese país, a cambio de que el presidente Volodímir Zelenski apoyara la acusación de fraude electoral formulada por Trump después de las elecciones presidenciales de 2020, en las que ganó Biden. En 2020, Lisa Kenna fue asignada como representante diplomática de Estados Unidos en Perú. Su cargo fue ratificado por el Congreso estadounidense, donde la embajadora ofreció un discurso en el que subrayó la importancia de llevar los valores democráticos de Estados Unidos a la nación andina. También consideró que, con base en su experiencia gubernamental, "Estados Unidos es el país más excepcional del mundo"."Comencé mi servicio para el Gobierno en el último año de mi carrera y le he servido fielmente a través de Administraciones demócratas y republicanas desde entonces. Entre más estoy en el servicio público, más me convenzo de que Estados Unidos es la nación más excepcional del mundo", comentó la diplomática.Aunque se ha mantenido fuera del ojo público durante su gestión como Embajadora en Lima, sus acercamientos con políticos peruanos durante la crisis política que se vive en dicho país han sido destacados por medios y líderes políticos del país latinoamericano.En primer lugar, resalta la visita que realizó al entonces secretario de Defensa de Perú, Gustavo Bobbio, un día antes de que Pedro Castillo anunciara la disolución del Congreso, lo que derivó la destitución y, posteriormente, el encarcelamiento de este. Además, Kenna fue una de las primeras embajadoras en reconocer y apoyar el Gobierno interino de Dina Boluarte, presidenta del Perú que actualmente se enfrenta a diversas manifestaciones en las que se exige su renuncia y las cuales, hasta el momento, han dejado un saldo de 56 muertos y cientos de heridos.

