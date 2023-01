https://sputniknews.lat/20230128/meta-ya-no-incluye-al-batallon-azov-en-su-lista-de-organizaciones-peligrosas-1135139862.html

Meta ya no incluye al batallón Azov en su lista de organizaciones peligrosas

Meta ya no incluye al batallón Azov en su lista de organizaciones peligrosas

Meta*, la compañía dueña de Facebook*, ya no incluye al batallón Azov —grupo con raíces neonazis reconocido y prohibido en Rusia como una organización... 28.01.2023, Sputnik Mundo

2023-01-28T06:30+0000

2023-01-28T06:30+0000

2023-01-28T06:30+0000

azov (batallón)

meta (compañía)

mark zuckerberg

the washington post

facebook (red social)

ucrania

defensa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e6/0b/11/1132537888_0:0:1355:762_1920x0_80_0_0_8d017283946267b15c5e678fc90e190b.jpg

De acuerdo con el diario estadounidense The Washington Post, la decisión se tomó tras varios meses de escrutinio y análisis sobre las publicaciones relacionadas con este regimiento de las Fuerzas Armadas ucranianas.Hasta antes de la decisión, los integrantes de dicho batallón no podían crear cuentas de Facebook* e Instagram* porque propagan una ideología cercana al supremacismo blanco, según los lineamientos de la compañía. Sin embargo, los moderadores de la red social propiedad de Mark Zuckerberg consideraron que se trata de una confusión.Según Facebook, una cosa es el batallón Azov, controlado por el Gobierno de Kiev, y otra el movimiento Azov, en el que coinciden personas de ideología de ultraderecha y con tendencias al nazismo y el neonazismo. En este sentido, Meta considera que "los integrantes del movimiento Azov, incluido el National Corp, y su fundador, Andriy Biletsky", aún se encuentran dentro de la lista de organizaciones peligrosas. Sin embargo, precisa, el batallón ya no es contemplado en ese estatus negativo porque ya fue absorbido por el Gobierno de Volodímir Zelenski, el cual tiene "mando y control formales sobre la unidad", según el diario. "Discursos de odio, símbolos de odio, llamados a la violencia y cualquier otro contenido que viole nuestras guías de comunidad aún están prohibidas, y eliminaremos su contenido si lo encontramos", explicó Meta en un comunicado difundido por The Washington Post.*Proscrita en Rusia por extremista.

https://sputniknews.lat/20230116/facebook-bloquea-la-pagina-en-ruso-de-la-cadena-rt-1134717411.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

azov (batallón), meta (compañía), mark zuckerberg, the washington post, facebook (red social), ucrania