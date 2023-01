https://sputniknews.lat/20230128/zajarova-califica-de-hipocresia-sorprendente-el-nuevo-programa-de-apoyo-a-los-refugiados-en-eeuu-1135150070.html

Zajárova califica de "hipocresía sorprendente" el nuevo programa de apoyo a los refugiados en EEUU

Zajárova califica de "hipocresía sorprendente" el nuevo programa de apoyo a los refugiados en EEUU

Exigir a los ciudadanos estadounidenses que paguen por la estancia de refugiados es una "hipocresía sorprendente y muy reveladora", considera la portavoz de la... 28.01.2023, Sputnik Mundo

2023-01-28T19:00+0000

2023-01-28T19:00+0000

2023-01-28T19:00+0000

internacional

maría zajárova

eeuu

migración

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/01/05/1134370209_0:738:2329:2048_1920x0_80_0_0_0000b094e1fc7718ed1fd80e5a12362f.jpg

Así la vocera comentó las declaraciones del secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, sobre el lanzamiento del nuevo programa de apoyo a los desplazados Welcome Corps. Su objetivo es eliminar la obligación del presupuesto estatal de apoyar a los refugiados y trasladar esa carga monetaria a los hogares del país.Al mismo tiempo, recordó que Washington primero convirtió en desplazados a cientos de miles de personas en Irak, Siria, Libia, Afganistán y Ucrania, arrastrando a estos países a "sangrientas guerras internas". Y ahora, después de que los habitantes de estos países han huido de sus hogares, el Gobierno de EEUU ofrece a sus propios ciudadanos pagar la estancia de los refugiados."Poner las obligaciones financieras en manos privadas suele ser el destino de los Estados fallidos que son incapaces de atender el funcionamiento normal del aparato estatal, las necesidades sociales y la administración humanitaria. ¿Quizás pronto el ciudadano común estadounidense también pueda imprimir dinero en casa? Desde el punto de vista de la economía el daño sería mínimo, ya que incluso ahora los dólares no están respaldados por nada. Salvo una deuda nacional récord de 31 billones", ironizó Zajárova.En el marco del programa Welcome Corps, grupos de al menos cinco personas pueden solicitar el apadrinamiento de refugiados y ayudarles a adaptarse a la vida en Estados Unidos a través de un consorcio de organizaciones de reasentamiento sin fines de lucro.Según las estimaciones de la ONU, EEUU ocupa el primer lugar del mundo por el número de inmigrantes internacionales. En 2020, más de 50 millones de personas llegaron al país norteamericano. La mayoría de México, China y la India.

https://sputniknews.lat/20230107/biden-tiene-cero-interes-en-ser-diferente-a-donald-trump-en-migracion-acusa-organismo-1134431544.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

maría zajárova, eeuu, migración