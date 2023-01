https://sputniknews.lat/20230129/boric-anuncia-que-chile-trabaja-para-crear-una-empresa-estatal-de-litio-1135173546.html

Boric anuncia que Chile trabaja para crear una empresa estatal de litio

Boric anuncia que Chile trabaja para crear una empresa estatal de litio

El presidente chileno, Gabriel Boric, aseguró que su país tiene todo el derecho de explotar el litio bajo un esquema estatal que beneficie a las arcas... 29.01.2023, Sputnik Mundo

2023-01-29T23:39+0000

2023-01-29T23:39+0000

2023-01-30T00:14+0000

américa latina

gabriel boric

chile

litio

alemania

olaf scholz

china

alberto fernández

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e6/07/04/1127739701_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_1137a268dcfb7e9229af12dc622eceb1.jpg

Durante la conferencia de prensa que ofreció conjuntamente con el canciller alemán Olaf Scholz, el mandatario latinoamericano recordó que la importancia estratégica que tiene el llamado oro blanco en el mundo, sobre todo en las industrias tecnológica y automotriz. También recordó que las inversiones alemanas en el país hispanohablante rondan en los 1.000 millones de dólares, según cifras del Banco Central chileno. En ese sentido, dijo, es importante que ambas naciones estrechen sus lazos desde el sector privado. Poco antes de que el canciller alemán llegara a América del Sur, medios como Bloomberg y DW informaron sobre las intenciones de Berlín de convertirse en un actor protagónico en la explotación y el aprovechamiento del litio, que se utiliza para fabricar baterías de diferentes dispositivos tecnológicos y automóviles eléctricos. Alemania tiene a dos de las empresas automotrices más grandes del mundo: Volkswagen y Mercedes-Benz. "En comparación con China, pero también con otros países, Alemania aún no está muy presente en el triángulo del litio de Sudamérica, pero al menos hay intentos de cambiar la situación", dijo el analista económico Carl Moses a la agencia alemana DW. Por su parte, el medio especializado en finanzas Bloomberg expuso una visión similar, al asegurar que el país europeo desea participar en la industria latinoamericana del litio para competir con China en la explotación de este mineral en el continente americano. Un día antes de la reunión con Gabriel Boric, Scholz tuvo un encuentro con el presidente argentino, Alberto Fernández, con quien cerró un acuerdo energético y se avanzaron las conversaciones para un tratado de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur. Además, el mandatario argentino aprovechó el momento para decir que su país no piensa enviar armamento a Ucrania. Fernández también señaló que él y Scholz hablaron sobre "nuestros yacimientos de litio y la producción de hidrógeno verde", pero no precisó detalles. El viaje del canciller alemán a América Latina ocurre en momentos en que Berlín trata de extender sus lazos en una región donde China ha ganado terreno, incluso, muchas veces, más que Estados Unidos.

https://sputniknews.lat/20230127/fusion-nuclear-en-america-latina-podra-el-litio-abrir-las-puertas-del-desarrollo-a-la-region-1134887385.html

chile

alemania

china

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

gabriel boric, chile, litio, alemania, olaf scholz, china, alberto fernández