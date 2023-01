https://sputniknews.lat/20230129/el-codiciado-metal-que-podria-perseguir-eeuu-en-ucrania--1135172911.html

El codiciado metal que podría perseguir EEUU en Ucrania

Según fuentes consultadas por la revista estadounidense 'Newsweek', el apoyo de Estados Unidos y sus aliados occidentales a Ucrania podría tener de trasfondo... 29.01.2023, Sputnik Mundo

eeuu

newsweek

ucrania

titanio

economía

El titanio es un metal ligero, pero muy resistente que se usa, principalmente, en la industria militar para la construcción de aviones de combate, helicópteros, barcos, tanques, misiles de largo alcance, entre otros equipos.El Departamento de Estado de Estados Unidos considera el titanio como uno de los 35 minerales vitales para la economía estadounidense, a pesar de que necesita importar el 90% de todo el metal que consume.Los países con mayores producciones de esponjas de titano (materia base para la creación de titanio) son China, con una producción anual de 231.000 toneladas, lo que representa el 57% de la producción global. Le siguen Japón, con el 17%; Rusia con el 13%; Kazajistán, con el 13%, y Ucrania, con una producción cercana a las 4.000 toneladas.Según fuentes de la industria de defensa de Estados Unidos consultadas por Newsweek, existe mucha presión dentro de Washington para acceder a otras fuentes titanio con el fin de ya no necesitar de las exportaciones de países que no consideran aliados, como China y Rusia.La importancia del titanio para las potencias occidentales se refleja en el hecho de que, dentro de las más de 10.000 sanciones impuestas a Rusia, no se incluye este metal, por lo que los fabricantes de aviones han podido continuar su producción gracias al abasto de Moscú.Fuentes al interior del Congreso de Estados Unidos revelaron a Newsweek que Ucrania juega un papel tan importante en la búsqueda de alternativas para proveedores de este metal que no descarta que "sea uno de los argumentos que empecemos a escuchar más" para justificar el apoyo de Occidente a Kiev.

eeuu

ucrania

eeuu, newsweek, ucrania, titanio