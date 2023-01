https://sputniknews.lat/20230129/espana-enviara-a-ucrania-sus-tanques-leopard-2a4-canibalizados-1135164171.html

España enviará a Ucrania sus tanques Leopard 2A4 'canibalizados'

España enviará a Ucrania sus tanques Leopard 2A4 'canibalizados'

El Gobierno español inició un operativo para restaurar algunos de los carros de combate Leopard 2A4 'canibalizados' y enviarlos a Ucrania, confirmó la ministra... 29.01.2023, Sputnik Mundo

2023-01-29T18:00+0000

2023-01-29T18:00+0000

2023-01-29T18:00+0000

españa

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

ucrania

leopard 2

🛡️ industria militar

europa

tanques

📰 suministro de armas a ucrania

ayuda militar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/01/1d/1135164423_0:127:1280:847_1920x0_80_0_0_b34bf3078e4084fdc494b612320b3af2.jpg

En sus palabras, el envío tiene que ir acompañado por personal que sepa de su mantenimiento, sostenimiento y manejo, "que no es fácil".Varios especialistas aseguran que los 2A4 requieren una puesta a punto que tardaría alrededor de un mes y medio. Además, se necesitará un mes para entrenar a los militares ucranianos.Se trata de unos tanques de segunda mano que Alemania vendió a España en 1995 y que, por falta de fondos, Madrid decidió conservar hasta mejores tiempos.De hecho, el país ibérico dispone de 347 vehículos Leopard, de los cuales 108 son del modelo 2A4, el más antiguo operativo en la actualidad. Los otros 239 son modernos y potentes 2E. España no va a enviar estos últimos, sino los antiguos 2A4. La ministra no anunció el número de carros de combate que Madrid podría suministrar a Kiev y explicó que la decisión se adoptará en coordinación con el resto de los países aliados.El 2 de agosto de 2022, Margarita Robles citada por El Mundo, afirmó que el Gobierno no enviaría a Ucrania los tanques Leopard almacenados en la base militar de Zaragoza por estar "en una situación absolutamente lamentable".El 24 de enero, los medios informaron que el Gobierno alemán decidió proporcionar una compañía completa de tanques Leopard 2 a Kiev.

https://sputniknews.lat/20230125/tanques-leopard-2-los-vehiculos-blindados-que-berlin-enviara-a-ucrania-1135000478.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, leopard 2, 🛡️ industria militar, europa, tanques, 📰 suministro de armas a ucrania, ayuda militar