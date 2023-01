https://sputniknews.lat/20230129/la-otan-asegura-que-esta-lista-para-confrontar-a-rusia-1135159337.html

La OTAN asegura que está lista para confrontar a Rusia

La OTAN asegura que está lista para confrontar a Rusia

Los países aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) están preparados para tener una confrontación directa con Rusia, aseguró el... 29.01.2023, Sputnik Mundo

2023-01-29T02:30+0000

2023-01-29T02:30+0000

2023-01-29T02:30+0000

rusia

otan

ucrania

defensa

eeuu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/01/08/1134438759_0:250:3079:1981_1920x0_80_0_0_b849bc8a9d861aab50895d1f23361090.jpg

En entrevista para el canal portugués RTP, Bauer aseguró que la alianza atlántica está lista para enfrentarse a Moscú directamente, en el contexto del conflicto en Ucrania.Ante la pregunta de si la OTAN estaba lista para una confrontación directa con el país gobernado por Putin, respondió: "Sí, estamos listos". De acuerdo con el almirante neerlandés, el conflicto en Ucrania pretende volver a la región a un espacio geopolítica similar al de la Unión Soviética, a pesar de que ha sido Rusia la que en constantes ocasiones ha denunciado que Estados Unidos y sus aliados imponen una política exterior digna de la Guerra Fría. "Nos enseñaron un documento, un concepto de tratado, en diciembre de 2021, que era un texto que básicamente decía que teníamos que volver a la situación de 1997", declaró Bauer.Respecto al riesgo de que el conflicto en Kiev escale a una confrontación con armas nucleares, Rob Bauer consideró que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, está consciente del riesgo que implica usar este tipo de armamento."Yo creo que Vladímir Putin no está loco, y son buenas noticias. Tiene ideas que no son nuestras ideas, pero no está loco. Aún es una persona racional y creo que eso es importante cuando hablamos de usar armas nucleares. Es importante acordar que una guerra con armas nucleares no debe realizarse y nunca podrá ganarse", concluyó Bauer.

https://sputniknews.lat/20221229/la-otan-tiene-mucha-menor-capacidad-belica-y-armamentistica-que-antes-1134086825.html

ucrania

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, otan, ucrania, eeuu