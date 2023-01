"Significativo e histórico": Italia busca en Libia la solución a su crisis energética

https://sputniknews.lat/20230129/significativo-e-historico-italia-busca-en-libia-la-solucion-a-su-crisis-energetica--1135165698.html

Las compañías petroleras de Italia y Libia firmaron un acuerdo de gas por un valor de 7.360 millones de euros (casi 8.000 millones de dólares). La empresa energética italiana Eni declaró que es la mayor inversión individual en el sector energético del país africano en más de dos décadas y que suponía el desarrollo de dos yacimientos de gas.En sus palabras, la producción combinada de gas de las dos estructuras comenzará en 2026 y alcanzará una meseta de 750 millones de pies cúbicos [228 metros cúbicos] de gas estándar al día.Meloni, que asistió a la ceremonia, calificó el acuerdo de "significativo e histórico" y afirmó que ayudará a Europa a asegurar fuentes de energía.Libia es el segundo país norteafricano que visitó esta semana la primera ministra italiana. Asimismo, tuvo reuniones en Argelia que se ha convertido en el principal proveedor energético de Italia. En ese país firmaron un acuerdo para construir un nuevo gasoducto, también apto para transportar hidrógeno.Josep Borrell durante su visita al continente africano aseguró que hay áreas en las que podrían hacer más cosas juntos, trabajar de forma más estratégica, multilateral y continentalmente.Su visita a África se produce tras la gira del canciller ruso, Serguéi Lavrov, en la que alertó que EEUU y sus aliados buscan restaurar la dependencia colonial sobre el continente."En África, lo sabemos, aparecen regularmente delegaciones estadounidenses, británicas y de otros países europeos que con persistencia exigen a los países africanos que no cooperen con Rusia, que no vayan en contra de una disciplina general, por la cual, Occidente entiende la restauración de la dependencia colonial en general, pero ya en una nueva forma", dijo Lavrov ante la prensa al término de su visita a Eritrea.Los países europeos viven una crisis energética por los altos precios del gas y la electricidad, después de que se dispararan debido a las sanciones impuestas a Rusia por su operación de desmilitarización y desnazificación de Ucrania, las cuales, en particular, restringen la exportación de productos energéticos.

