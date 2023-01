https://sputniknews.lat/20230129/una-nueva-ola-de-protestas-en-eeuu-perjudicaria-aun-mas-la-imagen-de-biden-1135161903.html

Una nueva ola de protestas en EEUU "perjudicaría aún más la imagen de Biden"

Una nueva ola de protestas en EEUU "perjudicaría aún más la imagen de Biden"

MOSCÚ (Sputnik) — Las protestas que podrían estallar en Estados Unidos después del asesinato de un afroamericano por la Policía en Memphis, afectarían en un... 29.01.2023, Sputnik Mundo

2023-01-29T06:00+0000

2023-01-29T06:00+0000

2023-01-29T06:00+0000

internacional

💬 opinión y análisis

joe biden

eeuu

blacklivesmatter

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e6/07/12/1128432983_0:112:2048:1264_1920x0_80_0_0_2b8f6990690235be0f52953dc966233c.jpg

Anteriormente, la Policía de Memphis publicó vídeos de la paliza que dieron sus agentes a un habitante local, que luego falleció. Los policías primero detuvieron el vehículo de Tyre Nichols, de 29 años, lo sacaron del auto a y lo arrojaron al asfalto. Al principio él no se resistía, pero luego pudo escapar a pesar de la pistola paralizante utilizada por los patrulleros. "Creo que [las protestas] seguramente afectarán [su imagen]. La pregunta es que Biden ya dejó atrás más de lo que le queda por delante. Cuanto más rápido lo comprendan sus compañeros de partido, más fácil será para ellos prepararse para las próximas elecciones. Si se aferran a Biden, me temo que empezarían a tener problemas", dijo Bruter.Según el experto, Biden ahora "en cierto sentido no tiene ningún triunfo". La noticia de la muerte de Nichols ya ha provocado protestas aisladas. En concreto, el 27 de enero en Nueva York tuvo lugar una manifestación. La gente portaba pancartas que decían "Detengan el terror policial". La Policía de Nueva York detuvo a tres personas que participaron en las manifestaciones. Se informa que uno de los arrestados previamente se encaramó en un vehículo policial y rompió a patadas el parabrisas. Los cinco expolicías de Memphis, también afroamericanos, ya fueron detenidos y acusados de asesinato en segundo grado, asalto agravado, secuestro, mala conducta y opresión. El Movimiento Black Lives Matter (BLM, Las vidas negras importan), en defensa de los derechos de los afroamericanos, se fundó en 2013 en respuesta a la absolución de George Zimmerman por la muerte del adolescente afroamericano Trayvon Martin. La misión del movimiento, según información en su página web, consiste en "erradicar la supremacía blanca e intervenir a través del poder local en la violencia infligida en las comunidades negras por el estado y los policías".

https://sputniknews.lat/20221223/la-universidad-de-stanford-elimina-el-termino-americano-por-considerarlo-nocivo--1133876386.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

💬 opinión y análisis, joe biden, eeuu, blacklivesmatter