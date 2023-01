https://sputniknews.lat/20230130/ecuador-el-gobierno-ha-puesto-esta-consulta-con-el-fin-de-poder-presentar-un-aval-del-pueblo-1135203606.html

El presidente Guillermo Lasso mide su pulso en los comicios del 5 de febrero

13,5 millones de ecuatorianos irán a las urnas este 5 de febrero para elegir a sus autoridades provinciales, a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y decidir sobre las ocho preguntas de reforma constitucional planteadas por el presidente Guillermo Lasso."El hecho de que haya gente que quiere votar No a esta consulta es un hecho palpable de un interés de votar No al gobierno de Lasso, con independencia del tipo de pregunta puesta en la consulta popular", dijo el analista político Decio Machado, sociólogo y consultor político español radicado en Ecuador, dijo a Telescopio.La consulta convocada tiene que ver con enmiendas constitucionales que el Ejecutivo quiere realizar sobre temas que incluyen la extradición, la seguridad y la configuración de la Asamblea Nacional, entre otras."El Gobierno ha puesto esta consulta con el fin de poder presentar un aval del pueblo ecuatoriano", agregó el experto.La popularidad del presidente Lasso está muy deteriorada y la convocatoria le otorga la oportunidad de medir su pulso y legitimidad al frente del Gobierno."Extraditar a un ecuatoriano por cuestiones de narcotráfico, por ejemplo, significa que los delitos fueron cometidos en el país que pidió la extradición y no en Ecuador. El Gobierno vende eso como la solución a la lucha contra el narcotráfico y es una trampa dialéctica", sostuvo Machado.La campaña electoral para las elecciones comenzó el 3 de enero y se extenderá hasta el 2 de febrero.El sociólogo entrevistado se refirió a "una guerra sucia como estrategia y desinformación". A esto se suma el desinterés de la ciudadanía, "lo que es una mala señal para el país y su democracia".En Uruguay Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

