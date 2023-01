https://sputniknews.lat/20230130/eeuu-podria-cavar-su-propia-tumba-en-ucrania-1135202669.html

EEUU podría cavar su propia tumba en Ucrania

EEUU podría cavar su propia tumba en Ucrania

Así lo advierte un informe del think tank Rand Corporation. Alemania acusa a Rusia de tergiversar los comentarios de guerra de Baerbock por "propaganda"... 30.01.2023

octavo mandamiento

eeuu

ucrania

seguridad

olaf scholz

gira

EEUU podría cavar su propia tumba en Ucrania EEUU podría cavar su propia tumba en Ucrania

EEUU puede acabar muy malUn informe del think tank Rand Corporation sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania, advierte que los intereses estadounidenses se beneficiarían mejor si se evitara un conflicto prolongado. "Los costos y riesgos de una larga guerra en Ucrania son significativos y superan los posibles beneficios de tal trayectoria para EEUU. Aunque Washington no puede determinar por sí mismo la duración de la guerra, puede tomar medidas que hagan más probable un final negociado del conflicto", avisa el dossier.Ataque de drones a Irán: no tan fatal como se lo presentaLa noche del sábado 28 de enero, Irán sufrió una serie de ataques con drones en un centro de producción de municiones del Ministerio de Defensa. La prensa occidental e israelí presentó el ataque como un exitoso golpe a la maquinaria bélica iraní y posiblemente contra el plan nuclear. Sin embargo, Irán sostiene que derribó dos de tres drones y que la explosión no causó daños importantes.Ningún estado u organización se hizo responsable del ataque. Estados Unidos buscó desligarse del incidente e incluso el New York Times considera que la acción fue dirigida por Israel. El ataque podría estar relacionado con la guerra en Ucrania, de acuerdo a Mijailo Podolyak, asesor del presidente Zelensky.Sí al comercio, no a las armasLa gira del canciller alemán, Olaf Scholz, por Argentina, Chile y Brasil busca mejorar las relaciones comerciales con estos países y concretar el acuerdo Unión Europea – Mercosur, que lleva años de negociación. Scholz fue bien recibido en esta área, en especial con respecto a la realización de inversiones en la producción de Litio, un mineral abundante en esta zona y requerido por la industria alemana.Pero también Scholz buscaba lograr algún tipo de apoyo a la campaña de envío de armas a Ucrania. La posición de los países sudamericanos al respecto fue tajante. El presidente argentino dijo que "Argentina y América Latina no están pensando en mandar armamentos ni a Ucrania ni a ningún otro lugar en conflicto" y Brasil rehusó enviar municiones para los tanques Leopard, que luego serían reexportados a Ucrania.Reforma energética de Petro divide opinionesEl presidente de Colombia, Gustavo Petro, continúa su proyecto de reformar la política energética y productiva del país que está enfocada en la explotación de hidrocarburos. Así, ha propuesto un cambio radical que busca llevar progresivamente una suplantación de las energías carbonizadas a energías más amigables con el medio ambiente.Estos cambios han generado divisiones dentro del país debido a que implicaría disminuir la producción en los sectores de los hidrocarburos, que son los más rentables en la economía colombiana. Al respecto, Carlos Fernando Rodríguez, licenciado en ciencias sociales y director del centro de pensamiento Vanguardia Colombia, señaló que "expertos de todos los sectores han señalado que habría que triplicar las ganancias del turismo para equiparar este sector, a las ganancias que deja el petróleo […]. El Turismo no es la ponencia de apuesta, pues también genera como cualquier actividad, un impacto negativo sobre el medio ambiente".Invitamos a los oyentes de Octavo mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Sebastián Tapia y Cristian Galindo.

