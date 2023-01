https://sputniknews.lat/20230130/el-canciller-de-alemania-no-contempla-enviar-aviones-de-combate-a-ucrania-1135176483.html

El canciller de Alemania no contempla enviar aviones de combate a Ucrania

El canciller de Alemania, Olaf Scholz, rechazó que su Gobierno esté dispuesto a enviar jets de combate a Ucrania, como ha solicitado en los últimos días el... 30.01.2023, Sputnik Mundo

"La cuestión de los aviones de combate no se plantea en absoluto. Solo puedo aconsejar estar en contra de una competencia de superación cuando se habla de sistemas de armas", declaró Scholz en entrevista para el medio alemán Tagesspiegel.Al ser cuestionado sobre si esta decisión puede cambiar, al igual que sucedió cuando dijo que no enviarían tanques Leopard 2 a Ucrania, el mandatario alemán consideró que esta no es la misma situación, pues se guían "por lo que Ucrania necesita" y por lo que sus aliados, principalmente Estados Unidos, Francia y el Reino Unido, puedan aportar."Tan pronto tomas una decisión, empieza un nuevo debate en Alemania. Esto no se ve muy serio y afecta la confianza de los ciudadanos en las decisiones de Gobierno. Es importante para mí que aquellos que anunciaron que tenían la intención de dar tanques de batalla a Ucrania lo hagan", declaró Olaf Scholz.Una semana antes, y tras la presión de varios países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Alemania decidió enviar 14 tanques Leopard 2 a Ucrania, con lo cual Washington decidió también enviar tanques Abrams 1.Pese a ello, Volodímir Zelenski insiste en solicitar más armamento, principalmente aviones de combate que le permitan tener una mejor capacidad de respuesta aérea.

