"El Gobierno español es absolutamente sumiso a las instrucciones que le da Washington y la OTAN"

"El Gobierno español es absolutamente sumiso a las instrucciones que le da Washington y la OTAN"

"Si la OTAN ordena enviar tanques, el Gobierno de Sánchez es incapaz de negarse", opinó el comandante del Ejército de Tierra en reserva activa y director de... 30.01.2023

A mediados del 2022, la ministra de Defensa de España, Margarita Robles, afirmó que no enviaría a Ucrania los tanques Leopard porque estaban "en una situación absolutamente lamentable". Pero en enero de 2023, la propia Robles confirmó que el Gobierno español inició un operativo para restaurar algunos de los carros de combate Leopard 2A4 canibalizados y suministrarlos a Kiev.Juan Antonio Aguilar explica que el mal estado de los tanques no era una excusa para no enviarlos a Kiev, al contrario, España trata de cumplir todas peticiones de la OTAN."Sinceramente, no creo que sea una excusa. El Gobierno español es absolutamente sumiso a las instrucciones que le da Washington y la OTAN. España es un país con nula soberanía en temas internacionales y no deja de ser grotesco ver a un Gobierno de izquierdas, presumiblemente compuesto por partidos políticos contrarios a la OTAN y a la guerra, llevar al país a una guerra, por mucho que lo intenten esconder, sin someterse a la soberanía popular y engañando a los votantes. Si la OTAN ordena que Madrid envíe tanques, el Gobierno de Sánchez es incapaz de negarse", explica el analista. Los tanques Leopard A4 estacionados en Zaragoza llevan más de 15 años sin moverse y se necesitará mucho trabajo y dinero para ponerlos en marcha, indicó. Al evaluar la situación actual, el experto identifica tres problemas principales a los que puede enfrentarse el Gobierno español.El primer problema, según Juan Antonio Aguilar, es la formación de tripulaciones que tarda unos 22 meses, pero España planea hacerlo en 4-6 semanas. Señala que unos militares ucranianos mal entrenados manejarán un complicado sistema de armas en el lugar más peligroso del mundo. El segundo problema es la logística porque ese tipo de tanques necesita al menos 3 horas de mantenimiento por cada hora que están en la zonas de combates. Los soldados ucranianos también necesitarán equipos orgánicos de mantenimiento altamente especializados y formación para producir mecánicos de alta calidad por eso el analista duda que esto suceda. "Los tanques que se están proporcionando deberán devolverse a las naciones de la OTAN para cualquier reparación significativa de equipos dañados por el simple uso o el combate real, lo que significa que la cantidad total de tanques disponibles para Ucrania será mucho menor que la cantidad de tanques proporcionados", opina Aguilar.En tercer lugar, el entorno operativo supone otro desafío para Kiev. Los tanques no funcionarán solos, sino en coordinación con otras armas como la defensa antiaérea, artillería, drones o helicópteros de ataque. Además, el terreno por el que avanzan debe estar ocupado por la infantería en formaciones mecanizadas, explica al calificar tales suministros de tanques como una "monstruosa operación" si no se cumplen las condiciones mencionadas.Al mismo tiempo, Aguilar destaca que algunos tanques occidentales tienen ventajas sobre los tanques rusos, pero eso también funciona al revés. Así, las tripulaciones de los carros rusos son de tres tanquistas mientras los occidentales necesitan cuatro. El calibre del tanque ruso T-90 es de 125 mm, el Leopard tiene el calibre de 120 mm, y también la aventaja en alcance con 4.000 metros frente a los 3.500 del Leopard, calcula el analista."A ello hay que añadir una mejor movilidad, mayor autonomía y capacidad de atrincherarse, menos perfil para las armas antitanque y otro aspecto muy importante: es mucho más barato de fabricar", estima. Leopard 2 A4 español vs. Leopard2 A6 alemánAl comparar dos tipos de tanques Leopard, el experto destaca que los que Alemania enviará a Ucrania tienen al menos 15 años menos que los tanques de España, por eso su diferencia tecnológica puede ser muy grande. Las tripulaciones de estos tipos de armas no son fungibles y no hace más que agravar el problema en lugar de facilitar el combate."Cada modelo necesitará un escalón de mantenimiento diferente, también la técnica exigirá repuestos distintos, mecánicos con formación distinta, munición distinta, modificar los sistemas de comunicaciones, el software y otros aspectos técnicos para que puedan actuar de forma coordinada", subrayó. El analista concluye que el envío de 150 tanques Leopard a Kiev no dará ventaja al Ejército ucraniano y no cambiará el curso de la operación especial militar rusa."150 tanques de la OTAN van a tener un impacto estratégico nulo, a nivel operacional tendrán un efecto muy reducido con gran gasto y pérdidas, y a nivel táctico podrán hacer algún tipo de operación más mediática que efectiva desde el punto de vista militar", admitió. En varias ocasiones, el Gobierno de Rusia advirtió que el suministro de armamento al régimen de Kiev solo aumenta las tensiones en Europa del Este y agrava el conflicto en Ucrania. Sin embargo, Estados Unidos y sus aliados de la Unión Europea (UE) han emprendido una campaña de sanciones en contra de Moscú para supuestamente debilitar su economía y dejar de financiar al Ejército ruso.

