https://sputniknews.lat/20230130/el-pentagono-niega-que-eeuu-este-detras-del-ataque-a-una-fabrica-militar-irani-1135175959.html

El Pentágono niega que EEUU esté detrás del ataque a una fábrica militar iraní

El Pentágono niega que EEUU esté detrás del ataque a una fábrica militar iraní

El Pentágono rechazó que Estados Unidos estuviera involucrado en el ataque contra una fábrica de municiones en la ciudad de Isfahán, en Irán, el cual fue... 30.01.2023, Sputnik Mundo

2023-01-30T03:45+0000

2023-01-30T03:45+0000

2023-01-30T03:45+0000

eeuu

irán

israel

defensa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/108860/66/1088606664_0:238:2610:1706_1920x0_80_0_0_6b80be735cec282411fa95114d088dcc.jpg

Ante los rumores sobre una supuesta colaboración entre Israel y Washington para atacar a Teherán, el vocero del Pentágono, el general brigadier Patrick Ryder, declaró que ninguna fuerza militar estadounidense estuvo involucrada en los ataques, aunque se negó a hacer más comentarios al respecto, de acuerdo con información recogida por la agencia británica Reuters. Hasta el momento, el Gobierno de Irán no ha acusado a ningún grupo o país como responsable del ataque a una fábrica de municiones en Isfahán, en el que no se reportaron heridos ni daños graves a la infraestructura.La misma noche de la explosión en Isfahán se reportó un incendio en una fábrica de aceite ubicada en la ciudad industrial de Shahid Salimi, mismo que habría sido provocado por una fuga generada por una negligencia, según las primeras indagatorias de las autoridades iraníes.Medios como The Wall Street Journal sostienen, con base en fuentes anónimas, que oficiales estadounidenses consideran que Israel tuvo alguna participación en el ataque del 28 de enero, un rumor que fue suscrito por otra fuente consultada por Reuters.Isfahán es una ciudad que alberga diferentes sitios donde Irán desarrolla su programa nuclear, el cual ha sido amenazado por las autoridades israelíes.

https://sputniknews.lat/20230129/lo-que-se-sabe-del-ataque-en-una-fabrica-de-municiones-en-iran-1135171664.html

eeuu

irán

israel

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, irán, israel