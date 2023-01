https://sputniknews.lat/20230130/ganar-hasta-el-ultimo-voto-la-campana-de-trump-cobra-impulso--1135187198.html

"Ganar hasta el último voto": la campaña de Trump cobra impulso

"Ganar hasta el último voto": la campaña de Trump cobra impulso

El regreso del expresidente Donald Trump a la política pública es uno de los grandes acontecimientos de Estados Unidos. Al pronunciarse por primera vez ante... 30.01.2023, Sputnik Mundo

2023-01-30T18:50+0000

2023-01-30T18:50+0000

2023-01-30T18:50+0000

internacional

eeuu

donald trump

joe biden

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/109031/50/1090315081_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_b36ea5e7f41f7b321ce97562c20859a7.jpg

El 28 de enero, Donald Trump apareció con su discurso en New Hampshire proclamando su intención de cambiar el rumbo del país, ya que está "más enojado" con la política que lleva a cabo la Administración actual. También mostró su deseo de repetir su éxito electoral en este estado, tal y como hizo en 2016.Luego, en Carolina del Sur, Trump declaró que su campaña de 2024 se enfocaría en el futuro de la nación norteamericana, criticando el presidente actual de EEUU, Joe Biden.En cuanto a las relaciones con otros candidatos, el exlider estadounidense arremetió contra su potencial rival en 2024, al culpar al gobernador de Florida, Ron DeSantis, y su equipo por tratar "de reescribir la historia" con la reacción del Gobierno de Trump a la pandemia COVID-19. Sin embargo, destacó la actitud de Nikki Haley, exembajadora de EEUU ante las Naciones Unidas, quién le llamó en los últimos días para informarle que está considerando lanzar una candidatura presidencial para 2024."Hablé con ella por un rato, le dije: 'Mira, ya sabes, sigue tu corazón si quieres postularte'. Ella dijo públicamente 'nunca me presentaría contra mi presidente, fue un gran presidente'", aseguró Trump.Medios estadounidenses destacan que Haley no está segura en qué momento sería mejor lanzar su campaña electoral porque no quiere desafiar a solas a Trump. Además, en 2021 hizo unas declaraciones en las que aseguraba que no sería la rival de Donald Trump si éste se presentaba de nuevo a la Casa Blanca en 2024.Trump convence a New HampshireEl mismo sábado 28 de enero, el equipo de Trump aseguró que "ningún otro candidato trabaja tan temprano para ganar hasta el último voto", y se promocionó a sí mismo como "el primer candidato presidencial republicano en hacer campaña en los dos primeros estados primarios".Trump además anunció quién sería su asesor principal. El expresidente eligió al presidente saliente del Partido Republicano, Stephen Stepanek. Anteriormente, Stepanek ya había participado en la campaña de 2016 de Trump.Asimismo, el expresidente estadounidense criticó a los medios que, a su opinión, plantearon preguntas sobre el lento comienzo de su campaña desde que lanzó su candidatura en noviembre. Donald Trump defendió su candidatura al asegurar que esta vez él no está para "prevenir la defensa" insinuando a una estrategia popular en fútbol americano, cuando un equipo gana el partido al final.Donald Trump tambi'en expresó su nueva idea que consiste en dejar de financiar tales escuelas que "promuevan la teoría crítica de la raza o la ideología de género de izquierda". Además, propuso que los padres elijan a los directores de las escuelas.Partidarios en Carolina del SurLos asesores principales de Trump, entre ellos Brian Jack, Chris LaCivita y el exdirector de redes sociales de la Casa Blanca, Dan Scavino, acudieron al discurso de Trump en el estado de Columbia, Carolina del Sur.Cerca del podio, justo al lado, se encuentra la Cámara de Representantes de Carolina del Sur. Esto se veía muy simbólico, ya que sus miembros republicanos se dividen sobre la campaña de Trump. También existe la posibilidad de que Haley y el senador Tim Scott —dos nativos de Carolina del Sur— al final deciden desafiar al expresidente.El equipo de Trump en este estado incluye al gobernador Henry McMaster y al senador Lindsey Graham. El expresidente estadounidense no expresó su descontento con los resultados de las elecciones de 2020, sino aseguró que esta vez "la gente tiene que creer en las elecciones". En 2016, el expresidente ganó las primarias de Carolina del Sur y espera tener éxito en los próximos comicios.Su oponente sería el político DeSantis. La cadena CNN reveló, citando a una persona familiarizada con el asunto, que el candidato rival ya tiene un equipo unido y trabaja en cultivar sus propios aliados en el estado.Mientras tanto, la investigación que lleva a cabo el Departamento de Justicia contra Donald Trump sigue en marcha. En particular, supervisan el hecho sobre la retención de documentos clasificados en el resort Mar-a-Lago de Trump y sobre el asalto del Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021.Más allá de todo esto, la imagen mediática de Trump puede ser restaurada al fin. A finales de enero, la empresa matriz de Facebook, Meta, anunció que las cuentas de Trump en Facebook e Instagram* volverían a funcionar en las próximas semanas tras dos años ser bloqueadas.*La actividad de Meta (Facebook/Instagram) está prohibida en Rusia por extremista.

https://sputniknews.lat/20230129/una-nueva-ola-de-protestas-en-eeuu-perjudicaria-aun-mas-la-imagen-de-biden-1135161903.html

https://sputniknews.lat/20230128/trump-asegura-que-cumplira-esta-promesa-militar-si-gana-las-elecciones-en-eeuu-1135141656.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, donald trump, joe biden