Rusia espera un superávit récord por sus exportaciones a América Latina pese a las sanciones

Rusia espera un superávit récord por sus exportaciones a América Latina pese a las sanciones

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia, pese a las sanciones occidentales, espera un superávit récord del comercio exterior por la reorientación de sus exportaciones a... 30.01.2023

A pesar del impacto de las sanciones occidentales "se espera un superávit récord del comercio exterior no solo a raíz de los cambios de precios para materias primas, sino de la reorientación de Rusia hacia el comercio con los países de Asia, Oriente Próximo, África, América Latina", anunció Lavrov. El ministro, además, destacó la intensificación de la cooperación entre Rusia y los países miembros de la Comunidad de Estados Independientes y de la Unión Económica Euroasiática, tanto dentro de estos mismos formatos como a nivel bilateral. En este contexto saludó el desarrollo significativo de la cooperación en las esferas de energía, transporte, finanzas, etc. Lavrov agregó que hace poco a Rusia le pronosticaron una contracción económica de hasta un 20%, pero en realidad fue solo del 2,5%, y el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y muchos expertos cambiaron sus previsiones hacia la mejoría para la economía rusa. La inflación, continuó, "está por debajo de un 12% y se espera su disminución ulterior, el desempleo se encuentra en un mínimo histórico". Rusia también logró reducir su deuda externa hasta 381.800 millones de dólares para el 1 de enero de 2023, bajándola el 20,8% durante 2022, así como disminuir la deuda pública externa en 2.000 millones de dólares hasta 57.400 millones, constató el ministro. Afirmó que Rusia está adaptándose a nueva realidad y "las tareas principales de la economía externa se resuelven de un modo u otro a pesar de las dificultades actuales". También, señaló, "se construye el marco estratégico de la cooperación con los socios que valoran verdaderamente su reputación y no sacrifican la economía para las ambiciones políticas". Numerosos países condenaron la operación militar que Rusia continúa en Ucrania desde el 24 de febrero e impusieron medidas restrictivas para elevar el costo del conflicto para Moscú. Según la base de datos Castellum.AI se activaron casi 11.000 sanciones individuales y sectoriales en relación con Rusia desde finales de febrero pasado.

