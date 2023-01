https://sputniknews.lat/20230130/si-israel-hubiera-atacado-iran-habria-anunciado-publicamente-este-exito-en-todos-los-medios-1135183765.html

Si Israel hubiera atacado Irán, "habría anunciado públicamente 'este éxito' en todos los medios"

No hay rastro israelí en el ataque nocturno con un dron contra las instalaciones del Ministerio de Defensa iraní en Isfahan, declaró Abbas Muqtadaei, diputado... 30.01.2023, Sputnik Mundo

"Si el régimen sionista [Israel] lo hubiera hecho, habría anunciado públicamente 'este éxito' en todos los medios de comunicación disponibles. Mientras tanto, no son más que declaraciones vacías. Lo importante es que cuando uno de esos tres drones choca contra las paredes, otro cae gracias a las armas de la guerra electrónica iraní y el tercero queda 'atrapado' por el sistema de defensa antiaérea de Irán, todos estos hechos no hacen sino aumentar la credibilidad y demostrar la fortaleza del actual sistema de defensa de Irán [contra este tipo de ataques]", afirmó Muqtadaei.Asimismo, destacó que el Ministerio de Defensa iraní dio una explicación exhaustiva al público sobre el incidente diciendo que "no ocurrió nada grave".El vicepresidente de la Comisión de Política Exterior y Seguridad Nacional del Parlamento iraní dijo también que incluso si suponemos hipotéticamente que hay un rastro israelí en lo ocurrido en Ispahán, los israelíes se quedaron "con el comedero roto", ya que su misión fue un fracaso."De hecho, el régimen de ocupación de Jerusalén [Israel] intenta constantemente utilizar todas las posibilidades y herramientas de sabotaje y espionaje, para desestabilizar la seguridad en Irán. Esta vez, sin embargo, trabajamos de forma proactiva antes de que ellos [Israel] pudieran conseguir nada en los objetivos. La misión de Irán ahora es fortalecer la capacidad de defensa del país y el régimen de ocupación israelí no es tan fuerte, es vulnerable y débil, sabe muy bien que sus acciones perjudiciales no quedarán sin respuesta por parte de la República Islámica de Irán", concluyó.La noche del 29 de enero por la noche, la agencia de noticias IRNA informó de que se había producido una gran explosión en la ciudad de Isfahan, en el centro de Irán. Posteriormente, el Ministerio de Defensa del país declaró que el 28 de enero se había producido un ataque fallido con drones contra uno de sus centros. Según el ministerio, un dron fue derribado y otros dos impactaron contra trampas defensivas y explotaron. Nadie resultó herido en el ataque y se produjeron daños materiales menores. Sin embargo, la declaración no especificaba quién creía Teherán que estaba implicado en el ataque.Medios como Al Arabiya y el canal iraní Al Haddath presentaron reportes que vinculan el ataque con las fuerzas de seguridad de Israel, sin que hasta el momento se haya confirmado dicha información.En medios también circularon rumores sobre la supuesta participación de Estados Unidos en el atentado, pero el Pentágono declaró, a través de su vocero, Patrick Ryder, que sus fuerzas militares no participaron en la agresión.Por su parte, medios como The Wall Street Journal sostienen que funcionarios estadounidenses consideran que Israel fue el responsable de organizar el ataque, al margen de las amenazas que ha hecho en contra del programa nuclear de Irán.

