A pesar de "fiascos militares" previos, Occidente sigue buscando la escalada de la crisis ucraniana

Ahora varios Estados culpan a Occidente y no a Rusia por la crisis ucraniana. Sin embargo, las élites políticas de los países occidentales no pagaron el precio... 31.01.2023, Sputnik Mundo

Сasi un año después del inicio del conflicto en torno a Ucrania, hasta los países del sur global que más sufren las consecuencias de la crisis actual, parecen seguir apoyando al presidente ruso, Vladímir Putin, destacó la edición. Por ejemplo, en la India una encuesta reciente reveló que "había más encuestados que culpaban a la OTAN o a EEUU que a Rusia" por el conflicto. En cuanto a los ciudadanos de Occidente, no está claro qué piensan sobre la situación, ya que "prácticamente no se busca su opinión" por las autoridades, como en EEUU y el Reino Unido, donde los gobiernos apenas informaron a la población antes de suministrar armamento más avanzado a Kiev, agregó Bloomberg.En este contexto, el autor del artículo recordó también que todos los principales países de la alianza occidental anteriormente fueron cómplices de "fiascos militares" en las regiones de Asia, Oriente Medio y África. Según el medio, mientras "unas élites propensas a cometer errores vuelven a tomar decisiones que cambiarán la historia y la geografía sin el debido control democrático", el futuro de Ucrania como democracia "también se ensombrece" si se tiene en cuenta la ayuda financiera y militar reciente. En la opinión del autor, Ucrania, "uno de los países más corruptos del mundo" antes del conflicto, parece cada vez más lejos de la perspectiva de una élite honesta y responsable.Al mismo tiempo, llama la atención sobre el aspecto político y moral de la cuestión, ignorado en Occidente debido a su alianza con determinados países. Como ejemplo pone el hecho de que los países occidentales consideran a la India su aliado y contrapeso frente a China y Rusia, por lo que no prestan a la compra de petróleo ruso por su parte, indica la edición."Un extraño olvido de las dos guerras mundiales prevalece cuando, entre grandes ovaciones en Occidente, Alemania rearma y envía material militar a sus antiguos campos de la muerte", enfatizó.En todo el mundo, prosiguió, los Estados empiezan a actuar de forma más temeraria, buscando una escalada militar, como por ejemplo el caso de Japón que se está rearmando, aunque esté disparando su extraordinario déficit presupuestario sin evaluar los riesgos de esa militarización ni comentan cómo piensan reponer el Ejército.Del mismo modo, los gobiernos occidentales están tratando de ampliar su presencia militar en el extranjero a pesar de que se enfrentan a su propia crisis económica, resumió la publicación.El presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció el 24 de febrero el lanzamiento de una operación militar especial en Ucrania alegando que las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al genocidio por parte de Kiev.Numerosos países condenaron en términos enérgicos la operación, imponiendo sanciones a Moscú y apoyando a Kiev con municiones, ayuda financiera y humanitaria.

