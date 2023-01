https://sputniknews.lat/20230131/amlo-es-el-primer-presidente-plebeyo-el-creador-de-la-polemica-caricatura-de-amlito--video-1135206790.html

"AMLO es el primer presidente plebeyo": el creador de la polémica caricatura de AMLITO | Video

"AMLO es el primer presidente plebeyo": el creador de la polémica caricatura de AMLITO | Video

Su nombre real es Andrés Manuelito, pero los mexicanos lo conocen como 'AMLITO', una caricatura del presidente de México que ha sido adaptada a calcomanías... 31.01.2023, Sputnik Mundo

2023-01-31T20:46+0000

2023-01-31T20:46+0000

2023-01-31T21:00+0000

américa latina

andrés manuel lópez obrador

méxico

gobierno de méxico

política

💬 entrevistas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/01/1f/1135213015_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4d7b4822ec984ac01c5508533d8e3c79.png

La imagen ha acompañado a Andrés Manuel López Obrador en sus tres campañas presidenciales: 2006, 2012 y 2018, año en el que la principal figura de oposición en México pasó a ser presidente del país. La mente detrás de la icónica figura es José Hernández, conocido como Monero, quien compartió con Sputnik cómo fue el proceso de creación de la famosa caricatura, su sentir sobre el hecho de que el dibujo es ahora de uso popular y su opinión ante la prohibición que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) hizo del dibujo para fines políticos y electorales. ¿Un AMLO estilo Mafalda? El dibujo original del famoso AMLITO fue realizado por el caricaturista para una tira cómica inspirada en Mafalda para una revista de corte político y de circulación nacional que se imprimía hace un par de décadas. Cuando Andrés Manuel López Obrador fue sometido a un proceso de desafuero mientras era jefe de Gobierno de Ciudad de México, en 2005, Hernández volvió a dibujar el AMLITO en algunas pancartas, pero fue hasta el año siguiente que la figura cobró una mayor importancia. Y es que fue en 2006 cuando el tabasqueño decidió lanzarse por primera vez como candidato a la Presidencia de México, en un contienda en la que compitió contra Felipe Calderón, del PAN; y Roberto Madrazo, del PRI. Durante el proceso electoral de 2006, el PAN lanzó una famosa campaña en la que catalogaban a López Obrador como "un peligro para México", para contrarrestar los ataques hacia el entonces perredista, el equipo de campaña de AMLO se reunió con una serie de personajes afines al movimiento de izquierda, entre ellos Hernández, para idear una nueva estrategia. Fue así como AMLITO pasó de ser una caricatura inspirada en Mafalda a ser un ícono político. En aquella contienda salió triunfante Felipe Calderón, quien de acuerdo con información oficial ganó por una diferencia de 0,58%. Ante la mínima diferencia, López Obrador —quien llevaba la ventaja en las encuestas— exigió un recuento de votos, mismo que no le fue concedido. Fue justamente en las marchas para pedir el famoso "voto por voto, casilla por casilla" y en el plantón que el hoy presidente instaló en Paseo de la Reforma, que AMLITO se catapultó como una caricatura icónica del político mexicano. De acuerdo con Hernández, el éxito detrás de la figura es que en ella se representa una imagen amistosa y amable, dos conceptos que ante los malos Gobiernos, los mexicanos no asocian con los personajes políticos. A casi 20 años de su creación, Monero Hernández afirma que AMLITO ya no le pertenece, pues la figura, dice, pasó a ser ya del pueblo, mismo que ha hecho desde llaveros hasta peluches con la famosa imagen. ¿Y qué piensa López Obrador del AMLITO? De acuerdo con el caricaturista, en 2006 le preguntó al hoy presidente de México que opinaba del dibujo. La prohibición de AMLITOUtilizar la caricatura en la propaganda de Morena, el partido oficial del Gobierno, es una violación electoral, concluyó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).Las autoridades electorales del país latinoamericano determinaron que esa figura "vulnera los principios constitucionales de neutralidad y equidad" en las contiendas democráticas.La resolución es el resultado de una queja presentada por el coordinador de la bancada del partido opositor Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Máynez, quien denunció el uso de AMLITO en una publicación difundida desde la cuenta oficial de Morena en Twitter para apoyar en los procesos electorales locales de 2022, en los que los candidatos del partido del presidente ganaron la gubernatura en cuatro de los seis estados en disputa: Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas.Ante la decisión del tribunal, el autor de la caricatura señala que esto es "un absurdo por donde se le vea, pues no se puede impedir que la gente siga reproduciendo la famosa imagen. "AMLO es el primer presidente plebeyo"De acuerdo con el caricaturista, López Obrador pasará a la historia de México como "el primer presidente plebeyo" que se asume como tal. José Hernández aseveró que Claudia Sheinbaum es la mejor apuesta para que el llamado de Proyecto de Nación siga su rumbo. Aunque, dijo, Marcelo Ebrard es un político hábil y tiene la aceptación de ciertos grupos opositores, ve la política de una forma muy distinta a como la ve López Obrador, mientras que Adán Augusto, señaló, se maneja bajo la lógica del PRI. México celebrará el próximo 2024 su elección presidencial en la cual se definirá su Morena —el partido creado por AMLO— sigue en el poder o si el PRI o el PAN regresan a Los Pinos.

https://sputniknews.lat/20230112/la-simpatica-caricatura-de-amlo-que-esta-prohibida-en-mexico-para-los-partidos-politicos-1134602285.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Daniela Díaz https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e5/09/0a/1115944088_0:0:574:574_100x100_80_0_0_06a36790881915015134b3c69766e57c.jpg

Daniela Díaz https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e5/09/0a/1115944088_0:0:574:574_100x100_80_0_0_06a36790881915015134b3c69766e57c.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Daniela Díaz https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e5/09/0a/1115944088_0:0:574:574_100x100_80_0_0_06a36790881915015134b3c69766e57c.jpg

andrés manuel lópez obrador, méxico, gobierno de méxico, política, 💬 entrevistas