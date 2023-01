https://sputniknews.lat/20230131/blinken-se-reune-con-netanyahu-y-abas-y-les-pide-calma-1135232498.html

Blinken se reúne con Netanyahu y Abás y les pide calma

Después de más de un año de redadas del Ejército israelí en Cisjordania, en busca de sospechosos de haber cometido una cadena de atentados el año pasado que dejaron a más de 30 muertos en Israel y asentamientos judíos, y que han causado la muerte de más de 200 palestinos, algunos armados y otros ciudadanos inocentes, la semana pasada la situación se ha agravado más aún: una redada israelí causó la muerte de 9 palestinos en el campo de refugiados de Jenín, la mayoría pertenecientes o simpatizantes de la Yihad Islámica y armados, pero también murió una civil. Como respuesta, en este ping pong de casi una centena de años de ataques y represalias, se lanzaron proyectiles desde Gaza a Israel, sin causar daños, y un palestino de Jerusalén oriental mató a tiros a 7 israelíes en una sinagoga el pasado 27 de enero. En este ambiente aterrizó el titular de exteriores Blinken, quien ya en su primera parada en El Cairo, imploró a palestinos e israelíes que se calmasen. Blinken en Jerusalén Durante su reunión con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, el estadounidense trató de llevar la conversación hacia la amenaza para la democracia que suponen las nuevas reformas que pretenden ser aprobadas en el parlamento para restarle poder al sistema judicial y, al mismo tiempo, evitar una escalada violenta con los palestinos. Sin embargo, Netanyahu lo esquivó asegurando que la democracia israelí es "fuerte" y llevando la charla hacia la amenaza iraní. Tras los nueve muertos en Jenín, el presidente de la ANP, Mahmud Abás, advirtió una vez más que cortarían la coordinación en materia de seguridad con Israel. Un gesto que le hace ganar apoyos entre los palestinos pero que, sin embargo, afecta negativamente a su día a día, ya que es sabido que, en la relación no igualitaria entre la ANP e Israel, los palestinos necesitan de esa cooperación para moverse mientras que Israel la vulnera sin problema, véase, las redadas que practica sin coordinación con los palestinos. Una de cal y otra de arena El director de la CIA, la Agencia Central de Inteligencia estadounidense, William Burns, se reunió con Abás el 29 de enero, y el líder palestino le aseguró que los lazos con Israel han sido cortados, pero solo parcialmente y que pueden ser restaurados. Y es que la Administración del presidente Joe Biden ha presionado a los palestinos para que se repensasen el movimiento en medio de los esfuerzos para detener la escalada. Es revelador que Abás le dijera a Burns que en la materia clave de compartir inteligencia, ambas partes siguen haciéndolo, según recogió el Canal 12 de noticias este 31 de enero. Entre otras cosas, la coordinación en materia de seguridad incluye comunicación frecuente entre las fuerzas de seguridad israelíes y palestinas para evitar enfrentamientos cuando los soldados israelíes entran en poblaciones palestinas. La ANP también auxilia cuando israelíes entran en zonas palestinas por error y arrestando a palestinos sospechosos de terrorismo de parte de Israel. Sin embargo, el propio Canal 12 también informó que Abás se negó a la petición de Burns de condenar el ataque terrorista que acabó con la vida de 7 personas en la entrada de una sinagoga en Jerusalén oriental. Abás dijo que equivaldría a un “suicidio político” en medio de la rabia palestina por los muertos de Jenín. Por su parte, el gobierno de Netanyahu ha aprobado una serie de medidas punitivas, además de la decisión de “fortalecer los asentamientos” judíos, como respuesta a la violencia. Según el Canal 12, Abás le comunicó al jefe de la CIA que esperaba que su anuncio de cortar la cooperación en seguridad provocaría que Israel adoptase medidas más comedidas con respecto a la ampliación de los asentamientos. Principalmente, para no debilitar aún más el gobierno de la ANP. Aunque esta petición-amenaza puede muy bien caer en saco roto, porque al nuevo gobierno, el más radical de la historia del país, no parece importarle demasiado la salud del gobierno en la ANP, a pesar de los esfuerzos de Blinken.

Rosa Bronstein

