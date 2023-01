https://sputniknews.lat/20230131/bolsonaro-solicita-una-visa-a-eeuu-tras-investigacion-en-su-contra-en-brasil-1135206240.html

Bolsonaro solicita una visa a EEUU tras investigación en su contra en Brasil

Tras ser derrotado por Lula da Silva en las elecciones presidenciales de octubre pasado, el exmandatario brasileño Jair Bolsonaro se fue desligando poco a poco... 31.01.2023, Sputnik Mundo

Medios estadounidenses han informado sobre la solicitud que realizó el ultraderechista para seguir permaneciendo en suelo estadounidense, en momentos en los que las autoridades brasileñas investigan una posible complicidad de Bolsonaro en los disturbios de Brasilia del 8 de enero, cuando una turba de simpatizantes bolsonaristas irrumpió en las sedes de Poder del país.El documento que ha pedido el expresidente de Brasil a Estados Unidos es una visa de turista con vigencia de seis meses, explicó el abogado de Bolsonaro, Felipe Alexandre, en declaraciones citadas por el diario Financial Times. Alexandre aconsejó a Jair Bolsonaro que no salga del país norteamericano hasta tener su nueva visa. Según el abogado, el trámite podría prolongarse por algunos meses. En Brasil, mientras tanto, el presidente Lula da Silva ha asegurado que se castigará a los responsables de la violencia desatada en la capital brasileña.Bolsonaro pudo ingresar a Florida poco antes de que acabara el año 2022 gracias a la visa diplomática A-1 con la que contaba como presidente de Brasil. Sin embargo, el documento expiró el 1 de enero, fecha en la que Lula asumió el poder. Según las legislaciones estadounidenses, su carta diplomática tenía una vigencia de 30 días a partir del 1 de enero. El equipo legal del exmandatario asegura que Bolsonaro no ha cometido ningún delito ni tiene ningún grado de involucramiento con los disturbios del 8 de enero, que estaban encaminados a desestabilizar el Gobierno de Lula da Silva. El 27 de enero, la Fiscalía de Brasil denunció a unos 150 bolsonaristas radicales que participaron en los actos golpistas de Brasilia, que resultaron en las invasiones del Palacio del Planalto, el Congreso Nacional y el Tribunal Supremo Federal. Lula sostiene que buena parte de los bolsonaristas que protagonizaron el caos fue instigada por la narrativa de odio de Jair Bolsonaro. "No sé si el expresidente lo ordenó, lo que sé es que tiene culpa, porque se pasó cuatro años instigando odio", dijo el líder izquierdista.

