Colonia Dignidad y la deuda de Alemania con las víctimas de la dictadura de Pinochet en Chile

El canciller de Alemania Olaf Scholz, se refirió al oscuro legado de Colonia Dignidad, enclave alemán del sur chileno fundado en 1961 por el exsoldado nazi... 31.01.2023, Sputnik Mundo

Prisioneros políticos, colonos esclavizados y niños abusados sexualmente, así fueron las víctimas de Schäfer y del régimen de Augusto Pinochet en la Colonia Dignidad.El trauma de lo que se vivió allí fue recordado con la llegada del canciller alemán, Olaf Scholz a Chile en el marco de su gira por la región. Durante su visita, recorrió junto a Gabriel Boric el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos en Santiago.Scholz manifestó la voluntad de su país para colaborar en la búsqueda de la verdad y la preservación de la memoria sobre la Colonia Dignidad: "La idea que existe para convertirla en un lugar de memoria es algo que tiene el apoyo de nuestro Gobierno, y vamos a contribuir en este sentido".Al respecto, Myrna Troncoso, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Talca, lamentó en conversación con Sputnik que no se les haya convocado al evento, pues "da la impresión que él [Olaf Scholz] quiere hacer cosas, pero en la práctica no", ya que incluso el memorial fue hecho para ellos.Desde su instalación en Parral en 1961, a casi 400 kilómetros al sur de Santiago, Colonia Dignidad estuvo marcada por el hermetismo y un sistema de vida represivo, denunciado tanto por los propios colonos como por chilenos detenidos y torturados durante la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet (1973-1990).Los orígenes de Colonia Dignidad se remontan a 1954, en la ciudad de Siegburg, cercana a Bonn, por entonces capital de la República Federal de Alemania. Allí se fundó la institución benefactora Misión Social Privada, dependiente del exsoldado nazi Paul Schäfer.Cuando una serie de acusaciones de abuso sexual recayeron en su contra, Schäfer huyó con destino a Chile en 1961, junto con más de 200 colonos alemanes.A finales de la década de los 60, los primeros colonos que huyeron de Colonia Dignidad, también conocida como Villa Baviera, denunciaron el abuso sexual y el sistema de esclavitud bajo los que vivían allí. Sus denuncias no fueron investigadas.Tortura, ejecución y desaparición en el enclave alemánLas dependencias de Colonia Dignidad y otros inmuebles a nombre de la sociedad benefactora, fueron facilitados a la Dirección de Inteligencia Nacional —DINA, la policía secreta del dictador Augusto Pinochet—, para detener, torturar, ejecutar y desaparecer a opositores del régimen.La Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, creada en 1990 durante el Gobierno de Patricio Aylwin (1990-1994) con la misión de investigar las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura cívico-militar, comprobó que las relaciones entre la DINA y Colonia Dignidad comenzaron en noviembre de 1973.La Comisión recibió varios testimonios de personas que fueron detenidas por la DINA en Santiago y llevadas en algún momento a Colonia Dignidad, donde permanecieron cautivas, con la vista vendada, y sometidas a torturas.Gerhard Mücke, exguardaespaldas de Schäfer y uno de los jerarcas de Colonia Dignidad, fue detenido y procesado por su participación en crímenes cometidos durante la dictadura. Murió en prisión en septiembre de 2022, mientras cumplía condena. En 2005, relató ante el ministro Jorge Zepeda, quien investigaba las denuncias de crímenes de lesa humanidad al interior del enclave alemán, que "efectivamente llegó un gran contingente de militares a Villa Baviera".Mücke dijo ante el juez que acompañó a los militares unas cuatro o cinco veces para mostrarles el camino que Schäfer le había señalado por donde debía conducir a los soldados."Los dejaba hasta cierto sector y ellos seguían adelante por el camino. Luego sentía los disparos, aunque no sentí gritos o lamentos del personal. Calculo que encontramos después, unas cuatro o cinco fosas, con hasta 21 cuerpos en cada una de ellas. Supongo que esos cuerpos correspondían a las personas que llevaron los militares", declaró.En Chile existen 1.092 detenidos desaparecidos, según los datos entregados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Desde la Asociación por la Memoria y Derechos Humanos Colonia Dignidad, señalaron que las víctimas de desaparición forzada del enclave alemán corresponden a más del 10% de las personas detenidas desaparecidas en Chile durante la dictadura.La deuda pendiente de Alemania y ChileLa Comisión Mixta Chile-Alemania, fue creada en 2007 con el objetivo de abordar la memoria histórica de Colonia Dignidad y la integración social de las víctimas.Troncoso explicó a Sputnik que los representantes de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Talca fueron convocados a la Cancillería hace varios años. En el lugar, dos mujeres alemanas, que se identificaron como representantes del Gobierno, les señalaron que iban a construir un memorial en Colonia Dignidad.Según relata la dirigente, las reuniones fueron permanentes e incluso se mandó a realizar un modelo arquitectónico de cómo sería el supuesto memorial. La última información que recibió por parte la instancia fue que Alemania le había pedido a Chile que construyera el sitio, hecho que no se ha materializado."La historia de Colonia Dignidad es terrible, desgarradora", expresó Boric en su cita con Scholz el 29 de enero. El mandatario chileno enfatizó el apoyo por parte de senadores de derecha en los años noventa a Colonia Dignidad y a Paul Schäfer: "No está mal recordar el apoyo que tuvo de parte importante de un sector de la política chilena, algunos de los cuales están todavía en el escrutinio público".El pasado 26 de enero, el exsenador y exministro de Justicia de la segunda administración de Sebastián Piñera (2018-2022), Hernán Larraín, fue designado experto constituyente por la Unión Democrática Independiente (UDI). Larraín participará de la elaboración de un anteproyecto constitucional que será la base para el futuro Consejo Constitucional, órgano que redactará una propuesta de nueva constitución para Chile.Larraín fue un amigo íntimo de la secta alemana en el sur de Chile. "Se ha ocupado violencia innecesaria, se ha amedrentado a personas que tienen el derecho de vivir en paz y al respeto de su dignidad como tales. Todo ello por una denuncia de un menor que se ha formulado en contra de un anciano de cerca de 80 años [Paul Schäfer], quien además sufre la pérdida parcial de la visión", dijo el entonces senador en un acto de apoyo a Colonia Dignidad en 1997.Para Troncoso la designación de Larraín es un precedente nefasto. "Él defendió siempre lo que pasaba al interior de la Colonia Dignidad, casi llorando en el micrófono llamaba a que pararan los allanamientos". Para la dirigente de derechos humanos, la presencia de Larraín en el panel de expertos "abrió aún más la herida de la dictadura que está lejos de cerrar".El fin de SchäferEn 1991, el entonces presidente Patricio Aylwin le quitó la personalidad jurídica a Colonia Dignidad. Tras este hecho y ya sin contar con la protección de la dictadura, los crímenes cometidos al interior del enclave alemán comenzaron a destaparse.En 1997, Paul Schäfer abandonó el país y se trasladó a Argentina huyendo de la justicia luego de que 26 menores de edad denunciaron que fueron abusados por el líder de la secta alemana. Tras varios años prófugo, el exsoldado nazi fue detenido en Argentina en 2005 y luego extraditado a Chile.El fundador de Colonia Dignidad fue condenado a 20 años por abusos sexuales contra menores que vivían allí; a siete años de prisión por homicidio calificado; a tres años por infracción a la ley de control de armas, y a tres años y un día por torturas.Schäfer murió en 2010 a los 88 años a causa de una enfermedad cardíaca crónica en el hospital de la cárcel. Colonia Dignidad fue rebautizada como Villa Baviera tras perder su personería jurídica en 1991 y fue reformada por los colonos que quedaron allí. Sin embargo, aún no se sabe a ciencia cierta todas las atrocidades que se cometieron en el lugar.

