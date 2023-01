https://sputniknews.lat/20230131/el-ejercito-britanico-pega-los-pernos-del-reactor-nuclear-de-un-submarino-trident-con-pegamento-1135225982.html

El Ejército británico pega los pernos del reactor nuclear de un submarino Trident con pegamento

El incidente de la colocación de pernos con pegamento en el reactor nuclear de un submarino Trident conmocionó al Ejército británico. La cúpula de la Armada... 31.01.2023, Sputnik Mundo

Los pernos se cizallaron debido a un apriete excesivo, según descubrieron los especialistas durante una inspección rutinaria.Sin embargo, en lugar de informar de los daños, los marineros británicos "dieron muestras de ingenio y astucia" pegándolos de nuevo con un pegamento. Al hacerlo, solo informaron de un fallo de procedimiento, guardando silencio sobre los detalles del incidente.El secretario de Defensa británico, Ben Wallace, se enfureció al enterarse de lo ocurrido y exigió una explicación. Según el medio, la agencia no se percató de la situación hasta después de la publicación de The Sun.Una fuente naval británica dijo que la situación socavaba la confianza en Babcock, uno de los mayores contratistas de defensa del Reino Unido que mantiene gran parte de la flota del Ejército británico.El 30 de enero, un general estadounidense de alto rango comunicó al jefe Wallace que Washington ya no considera al Ejército británico como una fuerza de combate de alto nivel.

