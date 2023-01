https://sputniknews.lat/20230131/imprevisibilidad-del-regimen-de-kiev-amenaza-a-la-estabilidad-internacional-1135221198.html

"Imprevisibilidad del régimen de Kiev amenaza a la estabilidad internacional"

MOSCÚ (Sputnik) — Las declaraciones de los Occidente de que las armas suministradas a Ucrania no deben usarse para atacar el territorio ruso son ingenuas y la... 31.01.2023, Sputnik Mundo

El 30 de enero, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció que Ucrania no debe atacar Rusia con las armas suministradas por Occidente. A su vez, el ex jefe de la legación diplomática rusa Michael McFaul escribió en la revista Foreign Affairs que, a cambio de las armas occidentales, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, podría firmar un acuerdo legalmente vinculante para no usarlas para atacar el territorio ruso. Numerosos países condenaron la operación militar especial que Rusia lleva a cabo en Ucrania desde el pasado 24 de febrero y apoyan a Kiev con suministros de armas, donaciones, ayuda humanitaria y sanciones contra Moscú. Rusia, por su parte, envió notas de protesta a todos los Estados que suministran armas a Ucrania. El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, advirtió que cualquier cargamento con armas para Kiev se convertirá en un blanco legítimo para las Fuerzas Armadas rusas.

