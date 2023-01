https://sputniknews.lat/20230131/la-politizacion-de-la-ciencia-por-que-los-mexicanos-rechazan-la-vacuna-cubana-abdala-1135055424.html

La politización de la ciencia: ¿por qué los mexicanos rechazan la vacuna cubana Abdala?

La politización de la ciencia: ¿por qué los mexicanos rechazan la vacuna cubana Abdala?

"Ineficiente", "vacilada" , "apoyo al régimen cubano" son algunos de los calificativos que se han dado en redes desde México respecto a la vacuna cubana...

Cuba es, hoy por hoy, el único país de América Latina y el Caribe que desarrolló no una sino cinco vacunas contra COVID-19:, Soberana 01, Soberana 02, Soberana Plus, Mambisa y Abadala, siendo esta última la más avanzada en cuando a pruebas y observaciones y una de las que se aplican en territorio mexicano como refuerzo contra el virus. A pesar de que la isla cuenta con un destacado historial en cuanto a desarrollo biotecnológico reconocido mundialmente, la vacuna no ha tenido éxito en territorio mexicano, a donde desde hace casi dos meses llegaron más de 4 millones de dosis para vacunar a los ciudadanos adultos de todo el país que busquen reforzar su esquema.¿Cómo Cuba logró, en menos de tres años, desarrollar cinco vacunas contra un virus nuevo? ¿Qué hay detrás de las críticas en contra de la Abdala? Sputnik consultó a científicos, expertos y ciudadanos para hablar sobre los mitos, las pruebas, las críticas y los efectos de la vacuna cubana. Cuba, un parteaguas médico en AméricaEn 2016, las coberturas del Esquema Nacional de Inmunización (ENI) alcanzaron entre 99 y 100% en la Isla para casi todas las vacunas. Esto, Cuba lo logró en poco más de 50 años. Y es que si en algo se destaca la isla es en su sistema de salud, que de acuerdo con el Centro Nacional para la Información Biotecnológica ​ es parte de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, ha permitido que seis enfermedades, dos formas clínicas graves y dos complicaciones graves, sean eliminadas y las restantes mantengan tasas de incidencia y mortalidad que no constituyan un problema de salud."En Cuba, la vacunación es gratuita, de acceso universal, está integrada en la atención primaria de salud, y el compromiso y la voluntad política con la salud de la población se vehiculizan mediante un sistema de salud integral. La información y la vigilancia epidemiológica son sistemáticas, confiables y sensibles", señala el centro. En entrevista con Sputnik, Hellen Yaffe, profesora de historia económica y social en la Universidad de Glasgow especializada en el desarrollo cubano y latinoamericano, aseveró que Cuba es un país que cuenta con un largo historial de desarrollo de vacunas las cuales desde hace décadas de usan en otros países de América Latina. En la Isla, resalta la experta, la salud es un derecho humano que está garantizado para todos sus ciudadanos, mientras que en el resto de América Latina es el sector privado el que impera, por lo que el derecho a la salud se ha convertido en un lujo.De acuerdo con Yaffe, Cuba es un país que se ha colocado a la vanguardia médica y científica de América Latina y el Caribe, y el factor que ha jugado a su favor es su propio modelo económico, político y social. Al respecto, Mauricio Rodríguez Álvarez, médico cirujano mexicano egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México en donde es profesor en el Departamento de Microbiología y Parasitología, destaca que uno de los argumentos más sólidos en la defensa de la vacuna cubana es precisamente el legado que tiene la isla en cuanto al desarrollo de sus propias vacunas. Además, el también vocero de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia Coronavirus de la UNAM, indicó que Cuba tiene precalificados por la Organización Mundial de la Salud dos vacunas desarrolladas por el mismo centro en donde se produce la Abdala. El rechazo (sin sustento) de los mexicanos De los cuatro millones de dosis que llegaron a México, más de 400.000 se repartieron a los centros de salud de la capital del país a finales de diciembre. Para el 26 de enero, de acuerdo con el dato más actualizado de la Secretaría de Salud local, en la ciudad se habían administrado 116.186 dosis; es decir, tan solo el 29% de las vacunas disponibles han sido usadas.De acuerdo con los expertos, el rechazo hacia la vacuna por parte de los ciudadanos mexicanos es más un tema político-ideológico, que algo basado en la ciencia y en la evidencia médica, esto a pesar que las críticas han llegado incluso por parte de expertos de la salud, sobre todo del sector privado y personajes de la oposición. "Parece ser que las críticas en contra de la vacuna Abdala tiene tintes políticos, o al menos basadas están basadas en la ciencia ni en la evidencia médica porque la evidencia médica nos dice que las vacunas cubanas, tanto la Abdala y la Soberana son extremadamente seguras y eficientes contra el COVID-19", dijo Hellen Yaffe. Con ella coincide Mauricio Rodríguez, quien destaca que uno de los puntos en contra que los críticos de Abdala destacan es que ésta no está reconocida ante la OMS; sin embargo, señala que dicho proceso lleva años y además muchas empresas e institutos ni siquiera tienen capacidad de cubrir los requisitos. En el caso de la vacuna cubana, el experto indica que la capacidad de producción de la Isla es tan poco que ni siquiera les interesa entrar a otro mercado, pero eso no quita su efectividad. De acuerdo con The Lancet, la vacuna Abdala demostró ser ampliamente efectiva para prevenir casos graves de la enfermedad de COVID-19. Ante los señalamientos y exigencias por parte de un sector de la población que solicita vacunas bivalentes, el doctor Rodríguez Álvarez señala que más que una decisión de Gobierno, lo cierto es que las grandes potencias económicas, como EEUU y los países de la Unión Europea han acaparado el mercado de dichas dosis. "No solo es: yo creo que está es la mejor, tráigansela; va mucho más que eso. Pfizer y Moderna tienen su mercado asegurado en Estados Unidos y un poco en Europa, entonces a ellos en realidad no les interesa venir a México o traer vacunas a México, ellos están contentos con lo que tienen de ventas en sus países", agregó. "Vacunas no hay tantas, por eso hay un momento en el que tenemos que decir: ponte la vacuna que haya disponible y que cumple con los requisitos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) porque la misma Cofepris que revisó la de Pfizer, es la misma que revisó la Abdala", sentenció. "La rusa, las chinas y la cubana: hay una clara tendencia en desacreditarlas"Verónica Mondragón, editora mexicana de 37 años de edad, se vacunó a principios de enero con Abdala en un centro de salud de la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. En entrevista con Sputnik, la mujer indica que ella dio prioridad a su deseo de obtener un refuerzo de vacuna a los comentarios en contra de la dosis; sin embargo, apunta, sí notó la poca demanda por parte de los ciudadanos y los intentos de desacreditación.Aunque en el caso de Mondragón el proceso de vacunación fue fácil y rápido, para Luis Martínez, diseñador gráfico de 39 años, acceder a una dosis no fue del todo accesible; pues para abrir una caja con 10 dosis, en un centro de salud de la alcaldía Azcapotzalco, solicitaban que se juntara dicho número de personas.Ante el requisito solicitado en dicho centro de salud, Luis tuvo que ir a formarse un par de días en espera de que otras nueve personas se interesaran en vacunarse. Al final, Martínez obtuvo una dosis de Abdala y no presentó ningún tipo de reacción a la vacuna. Victoria Campos también se puso el refuerzo con Abdala, pero no solo eso; la especialista en genética evolutiva e investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México también ha emprendido un esfuerzo desde su cuenta de Twitter para desmitificar la información en contra de la vacuna cubana. En entrevista con Sputnik, Cárdenas señala que las críticas en contra de la vacuna cubana tienen un trasfondo político y advierte que muchos de las críticas en contra de Abdala incluso caen en un discurso antivacunas. "La reticencia la vacunación tiene dos movimientos uno el fundamentalista, que es el que vemos de estos expertos que emiten su opinión en redes sociales, que dicen que la vacuna no es efectiva y le ponen pretextos a los artículos científicos que ya han salido como si ellos fueran los revisores de los artículos. Ese nuevo movimiento tiene tintes antivacunas y contextos geopolíticos", señala.A México arribaron el pasado 25 de noviembre más de cuatro millones de dosis de Abdala, mismas que comenzaron a aplicarse en diciembre en medio de un repunte de casos en el país, que a pesar de enfrentar una nueva ola de contagios ha optado por no reforzar su esquema de vacunación.

