La solicitud de Kiev para recibir aviones de combate se enfrenta a la negativa de Occidente

Poco después de que EEUU, el Reino Unido, Francia y Alemania indicaran su disposición para proveer a Kiev sus principales tanques de batalla, las autoridades... 31.01.2023, Sputnik Mundo

ucrania

El 30 de enero, en una rueda de prensa en el jardín sur de la Casa Blanca, momentos después de regresar de un evento en Baltimore, Maryland, el presidente Joe Biden fue cuestionado sobre si los F-16 serían incluidos en el próximo paquete de asistencia militar, a lo que el mandatario respondió a los periodistas con un simple "no". Horas después del encuentro entre el mandatario y los periodistas, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, explicó que el motivo de la negativa es que "se está enviando mucha capacidad y se enviará en las próximas semanas y meses" a Ucrania. Más adelante, Biden comentó que el presidente francés, Emmanuel Macron, dijo a los periodistas que "por definición, nada está excluido" cuando se trata de que París envíe aviones de combate a Kiev, algo que, dijo, dependerá de, al menos, tres factores. El primer factor es si los suministros militares son "útiles" para el Ejército ucraniano; el segundo factor es la garantía de que los suministros no conducirán a una escalada del conflicto y no "tocarán suelo ruso" y el tercer factor es si los sumimistros a Kiev son de interés para la defensa de Francia, concluyó Macron. Un periódico del Reino Unido informó anteriormente que "el Gobierno francés podría estar preparado para ofrecer algunos de sus aviones de generación anterior, probablemente Dassault Mirages, pero París es consciente de las dificultades para capacitar tanto a los pilotos ucranianos como a los 10 miembros del personal de apoyo necesarios para un jet". Esto se produjo después de que el canciller alemán, Olaf Scholz, confirmara que Berlín no enviará sus aviones de combate a Kiev. En una entrevista con un periódico alemán, Scholz subrayó: "La cuestión de los aviones de combate ni siquiera se plantea. Solo puedo desaconsejar entrar en una guerra de ofertas constante cuando se trata de sistemas de armas". Mientras tanto, el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, dijo a los periodistas que Varsovia proporcionaría a Kiev sus cazas F-16 solo con la bendición de la OTAN. A principios de enero, el Reino Unido y Alemania anunciaron que entregarían a Kiev una serie de sus principales carros de combate, el Challenger 2 y el Leopard 2, respectivamente. Estados Unidos, a su vez, planea enviar sus tanques M1 Abrams. Por su parte, el ministro de Defensa francés, Sébastien Lecornu, anunció que su país enviaría a Ucrania los cazacarros sobre ruedas galos AMX-10RC en un plazo de dos meses. Sin embargo, Francia no considera que el envío de armas a Kiev la convierta en parte del conflicto ucraniano, afirmó la portavoz del Ministerio de Exteriores galo, Anne-Claire Legendre.Mientras que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo la semana pasada que Kiev también necesita aviones de combate y misiles de largo alcance para hacer frente a las tropas rusas, cuya operación especial militar en Ucrania continúa en marcha. Lo anterior provocó que el líder del partido francés Los Patriotas, Florian Philippot, tildara de loco a Zelenski. Moscú ha advertido repetidamente que la ayuda militar de Occidente a Ucrania solo prolongará el conflicto y que los países de la OTAN están "jugando con fuego" al proporcionar armas a Kiev. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, enfatizó que cualquier cargamento que contenga armas para Ucrania se convertirá en un objetivo legítimo para las fuerzas rusas.

ucrania

2023

🛡️ industria militar, ucrania