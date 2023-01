https://sputniknews.lat/20230131/los-fisicos-crean-un-diminuto-sol-con-ondas-sonoras-y-gravedad-propia-1135179123.html

Los físicos crean un diminuto Sol con ondas sonoras y gravedad propia

Para recrear entornos alejados de nuestro planeta, los científicos inventaron una nueva solución que evita los efectos de la gravedad terrestre. En particular... 31.01.2023, Sputnik Mundo

2023-01-31T09:56+0000

2023-01-31T09:56+0000

2023-01-31T09:56+0000

ciencia

🪐 astronomía

sol

gravitación

ondas gravitacionales

plasma

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/01/1e/1135180107_0:34:2197:1270_1920x0_80_0_0_f47d3fcd7a8576058c8d07554e7511e6.jpg

Esta bola de cristal es de apenas tres centímetros de diámetro. A pesar de su tamaño, la bola simula bastante bien las fuerzas clave que rodean a los planetas gigantes y las estrellas.Utilizando las ondas sonoras como sustituto de las fuerzas gravitatorias, los investigadores pueden obtener datos cruciales sobre la formación y el comportamiento de fenómenos meteorológicos espaciales como las erupciones solares, que pueden afectar a los vuelos espaciales, los satélites y la vida en la Tierra.En particular, el gas de azufre del interior de la bola se calentó hasta una temperatura de 2.760 grados centígrados para producir ondas sonoras que actuaran como una atracción gravitatoria extremadamente fuerte, generando corrientes en el gas caliente y débilmente ionizado (o plasma).De ahí que los investigadores consiguieran la convección plasmática. En este caso, el gas se enfría al acercarse a la superficie de un cuerpo como un planeta, antes de descender hacia el núcleo, donde se recalienta y vuelve a ascender. Este gas genera su propio campo magnético, que en las estrellas constituiría la base de diversas formas de meteorología espacial.Esta investigación permitió recrear los mecanismos que teóricamente se dan en las estrellas. Por ejemplo, las condiciones cuando el plasma más caliente se mantiene en el centro de la esfera. Anteriormente era muy difícil obtener este tipo de resultados en el laboratorio, pero ahora se ha podido captar con una cámara.En realidad, la base de la investigación procede de un estudio sobre lámparas, sonido y bolas calientes de gas, más que de algo relacionado directamente con el espacio. Esta nueva capacidad de controlar el movimiento del plasma con energía acústica podría ser útil también en otros campos, como el estudio de nuestro planeta. Para el equipo, el siguiente paso es ampliar el experimento para que se ajuste más a las condiciones del espacio (sobre todo en cuanto a temperatura) e investigar otros aspectos de la simulación.Ahora mismo, hay algunos tipos de comportamiento de convección que vemos alrededor de estrellas y planetas que son demasiado difíciles de reproducir incluso con los ordenadores más potentes. Con un mayor desarrollo, este tipo de experimento podría encargarse de ello."Lo que demostramos es que nuestro sistema de sonido generado por microondas producía una gravedad tan fuerte que la gravedad de la Tierra no era un factor. (...) Ya no necesitamos ir al espacio para hacer estos experimentos", concluyó Putterman.

🪐 astronomía, sol, gravitación, ondas gravitacionales, plasma