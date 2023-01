Lula propone crear un grupo internacional para negociar la paz entre Moscú y Kiev

https://sputniknews.lat/20230131/lula-propone-crear-un-grupo-internacional-para-negociar-la-paz-entre-moscu-y-kiev-1135223778.html

Lula propone crear un grupo internacional para negociar la paz entre Mosc煤 y Kiev

El 30 de enero, Luiz Inacio Lula da Silva, presidente de Brasil, durante una rueda de prensa conjunta con Olaf Scholz, canciller alemán, defendió la creación... 31.01.2023

Durante su encuentro con Scholz, Lula reafirm贸 su intenci贸n de no enviar municiones a Kiev, destacando que "Brasil no quiere tener ninguna participaci贸n" en el conflicto.En este contexto, el mandatario subray贸 la necesidad de que la comunidad internacional impulse negociaciones de paz entre Kiev y Mosc煤. Para lograr este fin, propuso junto a Scholz la creaci贸n de un organismo internacional que re煤na a los pa铆ses interesados en ello."Necesitamos que un grupo de pa铆ses se siente con Ucrania y Rusia para intentar llegar a la paz", coment贸, apuntando que hasta la fecha ha o铆do "muy poco" sobre esa posibilidad.Seg煤n el presidente brasile帽o, 茅l mismo llev贸 esta demanda a la comunidad internacional 鈥攜a la discuti贸 con el canciller alem谩n y el presidente franc茅s, Emmanuel Macron鈥 y tiene intenci贸n de plantear esta cuesti贸n durante su reuni贸n con el presidente estadounidense, Joe Biden, durante su visita a EEUU en febrero.Lula tambi茅n exigi贸 la participaci贸n de China en la b煤squeda de estas negociaciones."Si mi viaje previsto a China en marzo se lleva a cabo, quiero tratar este asunto con [el presidente chino] Xi Jinping. Es hora de que China haga suya la causa y ayude en la b煤squeda de la paz entre Rusia y Ucrania", manifest贸.En el futuro, el mandatario expres贸 estar dispuesto a promover esta idea tambi茅n entre otros l铆deres mundiales, como los de la India e Indonesia. En su opini贸n, este formato podr铆a ser una especie de an谩logo del Grupo de los Veinte (G20), que se cre贸 para superar las consecuencias negativas de la crisis econ贸mica de 2008, record贸. 驴Qu茅 provecho trata de sacar Lula?En la opini贸n del jefe del Instituto de Latinoam茅rica de la Academia de Ciencias de Rusia, Dmitri Rozental, es un "intento de devolver a Brasil a la gran pol铆tica internacional". El experto destac贸 el hecho de que Lula se ha distinguido siempre por ser un buen negociador, por tener una pol铆tica exterior activa y por participar activamente en los asuntos interamericanos. Actualmente, dado que la crisis ucraniana "est谩 probablemente en lo m谩s alto de la agenda internacional", la iniciativa del mandatario brasile帽o tiene el potencial de sumar un punto m谩s para Brasil en las relaciones internacionales, puntualiz贸.Adem谩s, a帽adi贸 que a pesar de que el presidente de Brasil tiene credibilidad internacional, los cambios pol铆ticos 鈥攃omo el giro a la derecha鈥 que podr铆an producirse en cualquier momento en Am茅rica Latina "sin duda podr铆an dificultar mucho su posici贸n [sobre el asunto ucraniano], no tanto socavarla, sino complicarla".Rusia lanz贸 la operaci贸n militar especial en Ucrania en respuesta a la solicitud de las rep煤blicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Mosc煤 como Estados soberanos, para que se les preste ayuda frente al genocidio por parte de Kiev.Numerosos pa铆ses condenaron en t茅rminos en茅rgicos la operaci贸n y activaron varias bater铆as de sanciones individuales y sectoriales.

