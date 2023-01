https://sputniknews.lat/20230131/pashinian-y-putin-examinan-cumplimiento-de-acuerdos-trilaterales-sobre-nagorno-karabaj-1135234773.html

Pashinián y Putin examinan cumplimiento de acuerdos trilaterales sobre Nagorno Karabaj

Pashinián y Putin examinan cumplimiento de acuerdos trilaterales sobre Nagorno Karabaj

EREVÁN (Sputnik) — El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, abordó en una conversación telefónica con el presidente de Rusia, Vladímir Putin, la... 31.01.2023, Sputnik Mundo

Durante la conversación telefónica, Pashinián subrayó la importancia de aplicar "medidas necesarias por parte de Rusia" para superar "la crisis humanitaria que se produjo como resultado del bloqueo ilegal por Azerbaiyán del corredor de Lachín". Agrega que Pashinián y Putin intercambiaron opiniones sobre otras cuestiones de la agenda de cooperación armenio-rusa. El pasado 12 de diciembre, los medios de comunicación de Azerbaiyán informaron que activistas y periodistas locales se manifestaban en la carretera entre las ciudades de Shusha y Stepanakert contra las explotaciones de los yacimientos minerales por parte de Armenia. Según Pashinián, el bloqueo del corredor de Lachín, que conecta Nagorno Karabaj y Armenia, provoca una crisis humanitaria en la región. El corredor de Lachín está controlado por un contingente de paz ruso en el marco de la declaración de los tres líderes, firmada el 9 de noviembre de 2020. Moscú propuso a Bakú y Ereván que las fuerzas de paz rusas tuvieran poderes, en virtud del tratado trilateral, para controlar el tráfico a lo largo del corredor de Lachín y, en particular, para verificar que no se transporten bienes prohibidos, militares o no humanitarios. El 18 de enero, el representante oficial de la Cancillería azerbaiyana, Ayhan Hajizadeh, aseguró que el corredor de Lachin está abierto, y Bakú garantiza la libre circulación por la carretera. Nagorno Karabaj, región de población mayoritariamente armenia, es foco de conflicto desde que decidió separarse en 1988 de la entonces República Socialista Soviética de Azerbaiyán.

