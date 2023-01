https://sputniknews.lat/20230131/rusia-alerta-que-el-acuerdo-nuclear-con-iran-esta-en-un-callejon-sin-salida-1135227596.html

Rusia alerta que el acuerdo nuclear con Irán está en un callejón sin salida

MOSCÚ (Sputnik) — El acuerdo nuclear entre el Grupo 5+1 e Irán, conocido como Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC), está atascado, advirtió el embajador de... 31.01.2023, Sputnik Mundo

Uliánov matizó que pese a ello no se puede afirmar que el PAIC esté muerto. "Todavía existe la posibilidad de reanimar el acuerdo. Para eso urge que todos los participantes del proceso de Viena tomen la decisión política de volver a la mesa de negociaciones para concretarlo, algo que no tomará mucho tiempo", subrayó. Irán, Rusia y China, destacó Uliánov, tiene la voluntad política de finalizar el proceso, aunque no se puede decir lo mismo del resto de actores, en alusión a Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Alemania. En julio de 2015, Irán y el Grupo 5+1 (China, Estados Unidos, Francia, el Reino Unido y Rusia más Alemania) sellaron el PAIC que impuso una serie de limitaciones al programa nuclear de Irán con el objetivo de excluir su posible dimensión militar, a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales. En mayo de 2018, Washington rompió el acuerdo y empezó a imponer sanciones unilaterales a Irán con el argumento de que ese país seguía desarrollando armas nucleares, algo que no se ha confirmado. Un año después, Teherán respondió disminuyendo de manera gradual sus compromisos en el marco del PAIC ante la falta de avance del resto de países signatarios para contrarrestar las restricciones estadounidenses. Uliánov remarcó que los estadounidenses "hicieron lo posible" para empujar a Irán a desarrollar su programa nuclear en todas las dimensiones. El representante ruso recalcó que la Junta de Gobernadores del OIEA debate en cada una de sus sesiones el programa nuclear de Irán. "Pero eso no redunda de ninguna manera en el proceso político y diplomático real", apostilló.

