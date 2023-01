https://sputniknews.lat/20230131/se-enojan-en-iran-con-kiev-por-sus-declaraciones-hostiles-y-advierten-de-las-consecuencias-1135242400.html

Se enojan en Irán con Kiev por sus declaraciones "hostiles" y advierten de las consecuencias

Se enojan en Irán con Kiev por sus declaraciones "hostiles" y advierten de las consecuencias

Un asesor de la presidencia de Ucrania, Myjailo Podoliak, emitió declaraciones hostiles contra Irán que podrían variar la posición de Teherán sobre el...

Luego de que el 29 de enero se registrara un ataque fallido con drones a una fábrica de municiones en Irán, el funcionario ucraniano expresó un mensaje en su cuenta de Twitter."La lógica de la guerra es inexorable y letal. Y da cuentas duras a los autores y cómplices", escribió en sus redes Mijaíl Podoliak."Una noche explosiva en Irán: producción de drones y cohetes, refinación de petróleo. Y eso que Ucrania lo había advertido", prosiguió.Una agencia noticiosa de Irán, Nour News, vinculada al Consejo Supremo de Seguridad Nacional, citó a un funcionario del país persa que prefirió mantener el anonimato que afirmó que si Kiev no corrige las declaraciones hostiles de Podoliak, podría generar diferentes reacciones en el país islámico, por lo que deberá hacerse cargo de las consecuencias de sus posiciones.La posición de las autoridades iraníes con respecto al conflicto entre Ucrania y Rusia es detener la confrontación y resolver el desacuerdo mediante el diálogo.El funcionario anónimo destacó que Ucrania no ha podido probar sus acusaciones de que Irán provee armamento a Rusia. Desde el triunfo de la Revolución islámica, en 1979, Irán es considerada un rival político por Estados Unidos, que ha impuesto sanciones contra el país como hace con Venezuela, Nicaragua, China, Rusia o Cuba. Además, Estados Unidos es aliado estratégico de Israel, enemigo político de Irán.El Ministerio de Defensa de Irán afirmó en un comunicado que el ataque con drones del 28 de enero no provocó víctimas y solo causó daños menores en el taller atacado, sin afectar equipos ni las misiones de las instalaciones.Por su parte, medios como The Wall Street Journal sostienen que funcionarios estadounidenses consideran que Israel fue el responsable de organizar el ataque, al margen de las amenazas que ha hecho en contra del programa nuclear de Irán.

