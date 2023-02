https://sputniknews.lat/20230201/brasil-propone-crear-un-foro-de-paz-sobre-ucrania-para-evitar-un-enfrentamiento-inimaginable-1135264276.html

Para el historiador Leonardo Trevisan, profesor de Economía y Relaciones Internacionales en la Escuela Superior de Publicidad y Marketing (ESPM), es necesario un esfuerzo de paz para la resolución del conflicto en Ucrania, evitando que escale a una "confrontación inimaginable". El analista considera que la postura de Lula de evitar implicarse directamente en el conflicto es coherente con la tradición diplomática de Brasil."Es una guerra con posiciones cristalizadas que se dirige hacia una guerra de trincheras, de la que el mundo tiene horribles recuerdos. Desde la Primera Guerra [Mundial]. Por tanto, [alimentar el conflicto] es el camino de la locura. Ante este escenario de consolidación de posiciones y de pérdidas humanas y materiales, no cabe duda de que es necesario hacer esfuerzos por la paz" apuntó. Destacó que hasta hoy fueron algunos intentos de retornar el conflicto a la vía diplomática que no funcionaron. La propuesta de Lula, según el experto, se encaja en las posiciones tradicionales de la política exterior brasileña.Para Trevisan, Brasil difícilmente querrá "liderar" este grupo, o ser el único protagonista de una negociación de paz. El especialista señala que la Turquía del presidente Recep Tayyip Erdogan ya ha intentado desempeñar este papel, pero no ha logrado "el peso suficiente" para liderar este proceso. Por eso, en opinión del experto, es tan importante construir una iniciativa que implique a más países, en particular a China."Tenemos que mirar. Tenemos por un lado a Rusia y por otro a Europa con Estados Unidos. Es una situación de tensión que puede desembocar en un enfrentamiento inimaginable. Por lo tanto, corresponde a un foro, a un grupo de países, asumir esta responsabilidad. No veo a Brasil en una posición de protagonismo de este grupo, solo como propulsor de su creación", señaló.Trevisan subraya que el conflicto "sintetiza un gran cambio en el mapa geopolítico del mundo" debido al choque de hegemonías entre Estados Unidos y China.Asimismo, destacó que como Europa ya había optado por acercarse a China, Estados Unidos exigió de alguna manera una posición más cercana a lo que eran las alianzas tradicionales entre Estados Unidos y Europa diseñadas desde la Segunda Guerra Mundial con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)."Nos enfrentamos a una elección europea sobre el bando con el que Europa quiere alinearse económicamente. La parte china tiene las ofertas, pero también la estadounidense. De alguna manera, esta presión de ambas partes está muy presente en las definiciones a las que tendrá que enfrentarse Europa. Tendrá que enfrentarse en la posguerra de Ucrania a una elección tan difícil como la que tuvo en la preguerra: a cuál de los dos bandos favorecerá a la hora de establecer acuerdos comerciales, a Estados Unidos o a China", afirmó.Añadió que cuando el presidente Lula habla de un foro de paz está hablando del rediseño geopolítico del mundo posterior a la Guerra Fría, posterior a la ascensión de una nueva potencia que desafía a la potencia original.Lula abogó por la construcción de un mecanismo de diálogo entre Rusia y Ucrania tras reunirse con el canciller alemán, Olaf Scholz, que había pedido a Brasil que se comprometiera a enviar municiones a Kiev. El gobernante brasileño, sin embargo, negó la petición y dijo que su guerra es contra el hambre, no contra Rusia."Brasil no tiene ningún interés en pasar municiones para que sean utilizadas en el enfrentamiento entre Ucrania y Rusia. Brasil es un país de paz (...). Brasil no quiere tener ninguna participación [en este conflicto], aunque sea indirecta", dijo Lula.Con este motivo, el presidente brasileño hizo un llamamiento a los líderes mundiales para que se centren en las negociaciones de paz. Lula dijo que ha oído "muy poco" sobre esta posibilidad y abogó por la construcción de un foro internacional que reúna a los países interesados en fomentar las negociaciones entre Rusia y Ucrania. Entre los posibles participantes, mencionó a Estados Unidos y China.

