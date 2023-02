https://sputniknews.lat/20230201/canciller-argentino-dialoga-con-borrell-sobre-acuerdo-mercosur-ue-1135286957.html

Canciller argentino dialoga con Borrell sobre acuerdo Mercosur-UE

BUENOS AIRES (Sputnik) — El canciller argentino, Santiago Cafiero, se reunió este 1º de febrero en Bruselas con el alto representante para la Política Exterior... 01.02.2023, Sputnik Mundo

"Queremos un acuerdo Mercosur - UE revisado, adaptado a un mundo y cadenas de valor en transformación. Hay discusiones que aún tenemos que dar, por eso en Bruselas me reuní con el Alto Representante para la Política Exterior y de Defensa, Josep Borrell", escribió el canciller en su cuenta de Twitter. Cafiero añadió que "los acuerdos alcanzados en 2019 fueron modificados, en particular a través de mayores exigencias en materia ambiental". Por su parte, Borrell calificó de "muy positiva" la reunión con el funcionario argentino. "Decididos a impulsar el Acuerdo UE- Mercosur como tema prioritario y estrechar aún más nuestro diálogo y cooperación bilateral. También hemos abordado la situación geopolítica e importancia de la Cumbre UE – CELAC [Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños]", escribió en Twitter. Ambos bloques firmaron un acuerdo en junio de 2019, dos décadas después del inicio de las negociaciones, pero todavía no entró en vigor porque para ello se necesita la ratificación de todos los países miembro y hay posturas muy diversas dentro de la UE. A principios de octubre de 2020, el Parlamento Europeo votó en contra de la ratificación del acuerdo negociado, debido a dudas sobre los compromisos y salvaguardas medioambientales que recoge el pacto. En octubre de 2019, Francia anunció que no firmaría el tratado de libre comercio argumentando que Brasil "no respeta la selva amazónica" y el Acuerdo de París contra el cambio climático.

