El vicecanciller alemán sostiene que sería incorrecto suministrar cazas a Ucrania

BERLÍN (Sputnik) — El vicecanciller alemán, Robert Habeck, declaró que sería incorrecto proveer de cazas a Ucrania. 01.02.2023, Sputnik Mundo

"Diré que no creo correcto suministrar las cazas ahora", afirmó al canal ZDF. Cuando un periodista le pidió concretar si se refiere solo al momento actual o cree incorrecto hacerlo en general, el vicecanciller respondió que "en general". También explicó que durante todo el conflicto Berlín ha intentado encontrar un equilibrio entre la prestación del apoyo máximo a Ucrania y la necesidad de evitar de verse arrastrados a una guerra Alemania, Europa o el mundo entero. El canciller de Alemania, Olaf Scholz, al responder en enero a las preguntas de los diputados del Bundestag, afirmó que Alemania no enviará aviones militarse ni soldados a Ucrania "ni ahora ni en el futuro". También afirmó que sobre Ucrania no se declarará "en ningún caso" una zona de exclusión aérea, subrayando que Alemania evitará una escalada entre Rusia y la OTAN. Rusia dirigió anteriormente a los países de la OTAN una nota sobre los suministros de armas a Ucrania. El canciller ruso, Serguéi Lavrov, advirtió que cualquier cargamento que incluya armas destinadas para Kiev se convertirá en blanco legítimo para las tropas de Rusia. La Cancillería rusa declaró que los países de la OTAN, al suministrar armas a Ucrania, "están jugando con fuego". El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo que lo de nutrir de armas a Ucrania tendrá un efecto negativo.

