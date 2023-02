https://sputniknews.lat/20230201/embajador-ruso-el-regimen-de-zelenski-caeria-si-se-cortaran-los-hilos-de-apoyo-de-occidente-1135289824.html

Embajador ruso: "El régimen de Zelenski caería si se cortaran los hilos de apoyo de Occidente"

La aparición de tanques de países occidentales en Ucrania tendrá un grave impacto en la dinámica y la naturaleza de las relaciones entre Rusia y Occidente... 01.02.2023, Sputnik Mundo

"En estos días, todos los medios están llenos de informes sobre la creación de una "coalición de tanques" [...]. No importa, por cierto, estos tanques no aparecerán de inmediato [en Ucrania]. Creo que el hecho mismo de la aparición de tales armas, además, estas armas son de naturaleza ofensiva, afectarán seriamente la dinámica y la naturaleza de las relaciones entre Occidente y Rusia y la situación en la tierra", dijo el diplomático en una entrevista para los medios rusos.Antónov también señaló que "en el Congreso [de EEUU], la Administración es criticada no por las entregas de armas grandes, sino por el hecho de que la asistencia brindada por la Casa Blanca hoy no es suficiente", explicó.Con todo ello, Anatoli Antónov se opuso al envío de armamento a la zona del conficto y supuso que EEUU "aumentará gradualmente su suministro".A su vez, subrayó que el Gobierno estadounidense está muy al pendiente de cómo reacciona la población del país a estas entregas de armas. Sin embargo, el diplomático aclaró que a la Administración Biden no le importa ni Ucrania, ni su pueblo, lo escencial para ellos es no permitir que gane Rusia."EEUU solo está interesado en una tarea: enviar más y más personas al frente, crear más y más problemas para las Fuerzas Armadas rusas, evitar cualquier victoria [para Rusia], este factor se utilizará activamente en la carrera preelectoral", agregó.Washington, a su juicio, no quiere un choque directo con Rusia y sigue su línea bajo la consigna de que no están directamente involucrados en el conflicto, pero al mismo tiempo, de la mano de Ucrania, tratarán de realizar un golpe fuerte contra Moscú."Teniendo en cuenta la nueva composición de la Cámara de Representantes, puede haber retrasos en la entrega de la ayuda militar, pero nada más", concluyó el embajador.El miércoles 25 Alemania anunció su decisión de enviar a Ucrania 14 carros de combate Leopard 2, además de autorizar las entregas de este tipo de tanques desde otros países. Por su parte, EEUU anunció el plan de donar a Ucrania 31 tanques M1 Abrams.Polonia, que ya entregó a Ucrania unos 250 tanques T-72, también se mostró dispuesta a suministrar a Kiev hasta 14 tanques Leopard 2.El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró entonces que Moscú considera el envío de tanques a Kiev como una implicación directa de Occidente en el conflicto en Ucrania a pesar de las declaraciones desde capitales europeas y Washington de que no es así.

