España, lista para enviar solo "de 4 a 6 tanques Leopard" a Ucrania

España, lista para enviar solo "de 4 a 6 tanques Leopard" a Ucrania

España planea proporcionar tan solo entre cuatro y seis carros de combate Leopard 2A4 a Ucrania, informó 'El País', citando fuentes gubernamentales. 01.02.2023, Sputnik Mundo

El volumen final de entrega dependerá del estado de los 53 tanques que "llevan almacenados una década" en Zaragoza. Ahora, el Ministerio de Defensa español está negociando "la rehabilitación urgente de los tanques con la industria militar del país", según el periódico.Se señala que el coste de la puesta en servicio de cada vehículo podría superar el medio millón de euros, y el calendario coincidiría con el curso de dos meses y medio que los militares españoles han desarrollado para entrenar a las tripulaciones de los tanques ucranianos.El plan es empezar a formar al menos a 10 tripulaciones, así como a mecánicos y personal de mantenimiento, lo antes posible.Según El Pais, además de los tanques, el Ministerio de Defensa español podría suministrar a Kiev piezas de recambio para los Leopard. Sin embargo, el suministro de munición —proyectiles de 120 mm— plantea grandes dificultades, ya que España no los produce. En tal caso, Madrid tendría que recurrir a las reservas del Ejército, comunicó el periódico.El Gobierno alemán, tras la presión de los aliados de la OTAN, declaró el 25 de enero que entregaría los Leopard 2 a Ucrania y permitiría la entrega de tanques alemanes a otros países que los tuvieran.En una primera fase, Alemania tiene previsto proporcionar una compañía de 14 Leopard 2 tipo A6 procedentes de las existencias de la Bundeswehr. Estados Unidos anunció que enviaría a Ucrania un batallón de 31 tanques Abrams de producción propia. La Casa Blanca precisó que la entrega tardaría "muchos meses". Según los medios estadounidenses, dicha entrega no tendrá lugar hasta finales de 2023 o los primeros meses de 2024.Rusia envió una nota a los países de la OTAN sobre el suministro de armas a Ucrania. El ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, afirmó que cualquier cargamento con armas extranjeras sería un objetivo legítimo para Rusia.El secretario de prensa de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, señaló que el bombeo de armas a Ucrania desde Occidente no contribuye al éxito de las conversaciones ruso-ucranianas y tendrá un efecto negativo.

