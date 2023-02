https://sputniknews.lat/20230201/excandidato-presidencial-de-centroizquierda-mexicana-se-deslinda-de-nuevo-bloque-opositor-1135252051.html

Excandidato presidencial de centroizquierda mexicana se deslinda de nuevo bloque opositor

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El excandidato presidencial de centroizquierda, Cuauhtémoc Cárdenas, se deslindó el 31 de enero del nuevo bloque opositor... 01.02.2023, Sputnik Mundo

"En su momento, informé a quienes me invitaron a conocer de este proyecto y a dar seguimiento a su proceso de elaboración, que a partir de consideraciones de carácter político, no seguiría participando más. Estas son las razones de mi ausencia en el acto celebrado ayer (30 de enero) para hacer público el proyecto Punto de Partida - México Colectivo", escribió Cárdenas en una carta publicada en Twitter. Cárdenas explicó que conocía de la gestación del proyecto, pero no es parte de los convocantes. El dirigente de 88 años, considerado "líder moral" de formaciones de centroizquierda y candidato presidencial en 1988, 1994 y 2000, ganó la elección de 1997 a jefe de Gobierno de la capital, que desde entonces sigue gobernada por las izquierdas. Cárdenas coincide en el debate sobre los principales problemas de México y los enumera: inseguridad y violencia, rezago económico, desigualdad social, desmedida concentración de la riqueza, riesgos del cambio climático, etcétera. Al acto público de lanzamiento asistieron los excandidatos presidenciales Josefina Vázquez Mota (Partido Acción Nacional, PAN, centroderecha) y Francisco Labastida (Partido Revolucionario Institucional, PRI, centro), así como José Narro, ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), entre otras figuras de la sociedad civil. López Obrador dijo en conferencia de prensa que "si él (Cárdenas) asume una postura de este tipo, lo estimo mucho, lo respeto, lo considero precursor de este movimiento, pero estamos viviendo en un momento de definiciones". El mandatario indicó que solo hay dos opciones políticas y descartó las posiciones intermedias: "no hay para dónde hacerse, es estar con el pueblo o con la oligarquía, no hay más, no hay justo medio". El nuevo colectivo plural promovido por el partido Movimiento Ciudadano (MC, socialdemócrata) elaboró un diagnóstico que señala los errores, extravagancias políticas y grandes proyectos del mandatario.

