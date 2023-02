https://sputniknews.lat/20230201/gustavo-petro-plantea-una-politica-exterior-soberanista-1135256187.html

Gustavo Petro plantea una política exterior soberanista

Gustavo Petro plantea una política exterior soberanista

En el marco de la intensificación del conflicto en Ucrania, el investigador colombiano Javier Calderón dialogó con GPS Internacional para analizar la postura... 01.02.2023, Sputnik Mundo

El presidente Gustavo Petro rechazó la iniciativa de enviar material de guerra ruso en posesión del Estado colombiano a Ucrania, como fue solicitado por EEUU, durante la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), realizada en Buenos Aires el 24 de enero. Dicha posición es relevante para la definición de su política internacional. Al respecto, "esto es un anuncio importante que marca al menos tres elementos de modificación de la política exterior colombiana", indicó.En este sentido, "el planteamiento indica que se está yendo hacia una idea de no alineación, que está muy emparejada con la necesidad de construir una agenda multilateral", sostuvo. Hasta ahora, "los centros de gravitación en la política exterior colombiana eran EEUU, la Unión Europea y muy atrás América Latina", añadió.La búsqueda de la paz como clave de la política exterior de PetroPor su parte, "un tercer elemento tiene que ver con la posición de Petro sobre lo que ocurre en Colombia, referente a la necesidad de construir en el país un escenario de paz", dijo el investigador colombiano. Sobre ello, "si una de las políticas principales del Gobierno es la Paz Total, sería contradictorio si estás por fuera del país alentando guerras", aseveró. En este marco, "el presidente Petro quiere dejar como legado al país el establecimiento de la paz", concluyó Calderón.Los asuntos migratorios en el foco de las relaciones entre México y EEUUCon AMLO, "México llegó a una posición autónoma y de dignidad con EEUU", expresó el analista mexicano Ariel Noyola.El expresidente de EEUU, Donald Trump, opinó sobre el Gobierno del presidente mexicano al recordar cuando se negociaron los acuerdos migratorios de la región durante su mandato. Sobre ello, las expresiones del expresidente no son nuevas, "por lo que realmente México es el chivo expiatorio del trumpismo", indicó Noyola. Los acuerdos a los que llegó AMLO implicaron mucha presión política, "con Trump amenazando con imponer aranceles si no se llevaba a cabo una política migratoria de mano dura", recordó.Con la actual administración de Joe Biden, "la situación al respecto no ha sido sustancialmente distinta, ya que hay un incremento del flujo de migrantes que provienen de los países del triángulo norte", dijo. En este sentido, "EEUU no ha participado de manera activa con financiamiento importante en un programa de desarrollo que permita detener la migración", concluyó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y doctorando en Estudios Globales, Santiago Caetano, continuó con su análisis sobre las diferentes miradas sobre el concepto de sustentabilidad.Cine en MontevideoEn el cierre cultural, estuvimos en contacto con Patricia Zavala, con quien dialogamos sobre "El propio cine de terror", un ciclo de cine con entrada libre que está comenzando en la Sala Zitarrosa el jueves 9 de febrero.

