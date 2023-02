https://sputniknews.lat/20230201/horacio-cartes-el-expresidente-paraguayo-en-la-mira-1135252358.html

Horacio Cartes, el expresidente paraguayo en la mira

El Departamento de Estado estadounidense, a través de la Oficina de Control de Activos, anunció el pasado 26 de enero sanciones contra el exmandatario paraguayo por actos de corrupción "que socavan las instituciones democráticas" del país sudamericano."EEUU impone sanciones a Horacio Cartes (...) por su participación en esquemas de corrupción en Paraguay", afirmó el embajador de EEUU en Asunción, Marc Ostfield.El diplomático señaló que Cartes "utilizó la presidencia del Paraguay durante su mandato para obstruir una investigación de crimen transnacional que involucraba a su socio",El embajador señaló que la obstrucción realizada por el expresidente fue diseñada para "mitigar el riesgo político", lo que facilitó sus operaciones corruptas, junto con anunciar sanciones económicas contra cuatro empresas propiedad de Cartes.Quién es Horacio CartesHoracio Manuel Cartes Jara es un acaudalado político y empresario paraguayo, nacido en Asunción el 5 de julio de 1956, hijo de un acomodado empresario aeronáutico. Su fortuna cuando asumió la presidencia en 2013 era de unos 200 millones de dólares; al dejar el mando cinco años después, era de 500 millones de dólares.Es dueño del conglomerado comercial Grupo Cartes, que incluye bancos, tabacaleras, empresas de bebidas y ganaderas, amasó su fortuna a partir del negocio cambiario. En 1989, año del derrocamiento del dictador Alfredo Stroessner (1954-1989), fundó su propio banco, en un movimiento de liquidez que involucró la compra fraudulenta de dólares de forma directa al Banco Central paraguayo."En la década de los ochenta Cartes anduvo metido en negocios ilícitos de cambio de dólares y que durante cuatro años estuvo prófugo de la justicia, presumiblemente en el extranjero. Estas fuentes indican que precisamente a raíz de la caída de Stroessner, en febrero de 1989, el empresario retornó a Asunción confiando en los tribunales de justicia ahora que el dictador se había ido, lo que de todas maneras no le libró de sufrir privación de libertad durante un tiempo", indica el Centro de Asuntos Internacionales de Barcelona.En el 2000 se vio involucrado en la incautación de 343 kilos de marihuana y 20 kilos de cocaína, encontrados por la Dirección Nacional de Narcóticos (DINAR) en una avioneta de matrícula brasileña que aterrizó en una de sus propiedades, la estancia La Esperanza.Ingreso a la vida políticaConocido fue en los círculos empresariales del Paraguay el desinterés de Cartes en la política —incluso él mismo reconoció que nunca había sufragado en ninguna elección—, hasta el 2009, cuando se afilió al Partido Colorado.La carrera política de Cartes comenzó en uno de los momentos más convulsos de la reciente historia democrática paraguaya, tras la asunción de Fernando Lugo (2008-2012), el primer presidente del país no colorado desde 1947, que sería destituido en 2012 a través de un juicio político.Cartes se convirtió en candidato a la presidencia luego de ganar las elecciones internas del Partido Colorado. Finalmente, el 21 de abril de 2013 fue elegido como el nuevo jefe de Estado paraguayo, con un 45,8% de las preferencias."No me afilié al Partido para hacerme rico. Ya tengo todo y de todo. Me afilié, sí, por esa espina que aguijoneaba permanentemente mi conciencia ciudadana: de que pudiendo hacer más por mi país, no lo estaba haciendo", afirmó el exmandatario al asumir la presidencia de la República.Acusaciones de narcotráfico y corrupciónA pesar de tener varias acusaciones en su contra por delitos como tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, narcotráfico y corrupción, no fue hasta 2010 que la filtración de Wikileaks de los cables diplomáticos estadounidenses pusieron el foco en la figura de Cartes y sus supuestos vínculos criminales.En un documento oficial de la Embajada estadounidense en Buenos Aires, con fecha 5 de enero de 2010, se confirmó que el exmandatario paraguayo y "miembros de su círculo íntimo" eran investigados en EEUU por el Departamento de Estado, la agencia antidrogas DEA y la agencia para el comercio ilegal de alcohol, tabaco y armas de fuego (ATF), en el marco de las operaciones contra "las estructuras financieras de las redes suministradoras del narcotráfico" en el área de la triple frontera entre Paraguay, Argentina y Brasil.Durante 2021, Cartes fue sindicado por la investigación Panama Papers como creador de empresas ficticias para el delito de lavado de activos e incluso fue citado a declarar por la Fiscalía panameña, informó el medio paraguayo ABC.A raíz de los Panama Papers, el ministro del Interior de Paraguay, Arnaldo Giuzzio, presentó una denuncia contra el expresidente Cartes por supuesto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.Sanciones de WashingtonEn julio de 2022, el Gobierno de EEUU sancionó al expresidente paraguayo por corrupción, prohibiéndole a él y su familia directa entrar al país. Cartes afirmó entonces mediante un comunicado público, que siempre estará comprometido "en ofrecer todo el apoyo y la información de primera fuente que las autoridades necesiten para esclarecer los asuntos" que le cuestionan.El Departamento de Estado de los EEUU también acusó al expresidente paraguayo de mantener "vínculos con miembros de Hizbulá", organización armada libanesa acusada de organizar el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) de 1994 en Buenos Aires.

