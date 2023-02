https://sputniknews.lat/20230201/la-controlaria-de-ecuador-hace-examen-especial-a-ministro-por-presuntos-paraisos-fiscales-1135282351.html

La Controlaría de Ecuador hace examen especial a ministro por presuntos paraísos fiscales

La Controlaría de Ecuador hace examen especial a ministro por presuntos paraísos fiscales

QUITO (Sputnik) — La Contraloría General del Estado (CGE) ecuatoriano realiza un examen especial de paraísos fiscales al actual ministro de Energía y Minas... 01.02.2023, Sputnik Mundo

2023-02-01T18:39+0000

2023-02-01T18:39+0000

2023-02-01T18:39+0000

américa latina

ecuador

guillermo lasso

bahamas

investidura

fiscalía

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e6/03/1f/1123849232_0:270:2677:1776_1920x0_80_0_0_92bd05d3b868916008f01c797ef83e14.jpg

El texto añade que, debido a ello, el funcionario del gobierno de Guillermo Lasso habría faltado a la verdad ya que declaró bajo juramento, al menos cuatro veces, que no posee directa ni indirectamente bienes o capitales en países jurisdicciones consideradas paraísos fiscales. El documento de la CGE, con fecha 30 de diciembre de 2022, confirma la recepción de la denuncia ante esa entidad pública con fecha 17 de noviembre pasado. Este examen implica un análisis desde 2017, cuando ocupó el puesto de Asesor 2, hasta la actualidad, como Ministro de Energía y Minas. Radio Pichincha agregó que Santos lideró la CGE durante el gobierno del expresidente socialcristiano León Febres Cordero (1984-1988). Mencionó que Santos, el tercer ministro de Energía y Minas del actual gobierno, se ha desempeñado como analista, asesor de ministros, y es parte de una firma de abogados que ha defendido a empresas petroleras. El ministro de Energía había aclarado que renunció a ser director de una empresa en las Bahamas, antes de su posesión en el cargo. "Yo no tengo ninguna cuenta ‘offshore’, ni personal ni a través de ninguna compañía", aseveró a la prensa en noviembre pasado. En esa fecha, la asambleísta Sofía Espín afirmó que interpuso una denuncia ante la Contraloría debido a que Santos tendría empresas "offshore", con el argumento que no puede ser servidor público y por lo tanto debería ser destituido. El anterior ministro de este sector, Xavier Vera, renunció al iniciar una investigación en su contra por presunto cohecho y otros delitos, como la supuesta venta de puestos en el sector público. El gobierno de Lasso afronta una investigación por presunta corrupción en empresas públicas, desde donde ahora exfuncionarios habrían negociado la venta de cargos y contratos a partir de una red que estaría encabezada por el cuñado del mandatario, Danilo Carrera.

https://sputniknews.lat/20230127/la-comision-legislativa-convoca-a-presidente-ecuatoriano-por-presunto-caso-de-corrupcion-1135118502.html

ecuador

bahamas

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ecuador, guillermo lasso, bahamas, investidura, fiscalía