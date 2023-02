https://sputniknews.lat/20230201/la-embajada-de-rusia-cuestiona-el-uso-de-un-lema-nazi-ucraniano-en-un-medio-mexicano-1135247556.html

La Embajada de Rusia cuestiona el uso de un lema nazi ucraniano en un medio mexicano

La Embajada de Rusia en México cuestionó el uso de un grito nazi ucraniano en una columna de opinión publicada el 31 de enero por el medio mexicano 'Milenio'. 01.02.2023, Sputnik Mundo

"Llamó la atención el uso de la expresión nazi ucraniana 'Slava Ukraini' en la publicación de Milenio", apuntó la misión diplomática rusa en el país latinoamericano. Titulada ¡Slava Ukraini!, la columna de opinión a la que alude la cancillería rusa asegura que la "trasnochada izquierda radical latinoamericana" se "embelesa con los personajes más infames e impresentables del escenario mundial". En palabras del autor, el violinista Román Revueltas Retes, a "esta gente obnubilada" no le interesa "ser partícipe de la modernidad ni sumarse al concierto de las naciones democráticas", por lo que no ven a Occidente "como el estandarte de progreso" que representa. ¿De dónde proviene el lema usado por el columnista mexicano?La Embajada de Rusia en México recordó que dicho lema ha sido utilizado en cuantiosos crímenes cometidos por parte de los ucranianos ultranacionalistas. Se trata de uno de los gritos más conocidos de la Ucrania contemporánea. Incluso, llegó a convertirse en el lema oficial de las Fuerzas Armadas ucranianas y es pronunciada hasta por sus mandatarios.La primera parte ¡Slava Ucraini! es un lema cuyos orígenes se remontan al siglo XIX y no contenían ningún significado supremacista. No obstante, su versión expandida actual —¡Slava Ucraini! ¡Gueroyam slava!— fue adoptada en 1941 por el ala más extremista de la Organización de Nacionalistas Ucranianos (OUN), una estructura aliada de la Alemania nazi durante su invasión a la URSS y cuyos miembros posteriormente integraron los batallones Nachtigall y Roland de la legión ucraniana del Ejército alemán.Se suele enunciar en forma de saludo y respuesta de manera que una persona saluda con un ¡Gloria a Ucrania! y la otra responde con ¡Gloria a los héroes!, en sintonía con el saludo nazi Heil Hitler! y su respuesta Sieg Heil.

