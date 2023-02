https://sputniknews.lat/20230201/la-energia-podria-conectar-al-mercosur-con-china-1135289857.html

La energía podría conectar al Mercosur con China

MONTEVIDEO (Sputnik) — Ahora podría ser en grupo. Brasil abrió levemente la puerta a una negociación en bloque del Mercosur (Mercado Común del Sur) por un... 01.02.2023, Sputnik Mundo

En su visita a Montevideo el 25 de enero, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo estar dispuesto a "conversar" también con el gigante asiático sobre un acuerdo por el que Uruguay viene haciendo gestiones de forma individual desde hace tiempo, y que generaron tensiones con los demás miembros del bloque: Argentina, Brasil y Paraguay. En entrevista con Sputnik, el director del departamento Mercosur de la cancillería brasileña, Francisco Cannabrava, afirmó que Uruguay es un "socio tremendamente importante" e indicó que unas eventuales negociaciones en bloque con Pekín podrían centrarse en temas energéticos. "Necesitamos examinar qué tipos de acuerdos podríamos tener con China. Te lo comento en carácter muy provisional. China es un socio comercial muy importante, pero hay otros sectores que podemos trabajar, por ejemplo, en el área de energía. China es un gran demandante de energía", señaló. El funcionario dijo que el Mercosur tiene "buena capacidad" de fuentes renovables o de baja emisión de carbono. Cannabrava reiteró que son ideas "provisionales", que sirven para la "reflexión futura". "No significa que tenemos ya estudio o algo muy desarrollado. Queremos avanzar con las discusiones", explicó. El 25 de enero, Lula y su par uruguayo, Luis Lacalle Pou, dialogaron sobre diversos aspectos y buscaron un acercamiento sobre las gestiones de Montevideo por un TLC individual con China. El mandatario brasileño mostró disposición a discutir un acuerdo en bloque, pero subrayó que antes es "necesario y urgente" cerrar el TLC que el Mercosur negocia desde hace más de 20 años con la Unión Europea (UE). Uruguay Cannabrava remarcó la importancia de Uruguay para Brasil y para todo el bloque sudamericano. Asimismo, dijo que Lula decidió hacer su primera visita oficial como presidente a Buenos Aires y Montevideo por "respeto" a Uruguay. "Creo que es un mensaje para ayudar a encontrar maneras de lograr un buen entendimiento con Uruguay y para que trabaje con nosotros", agregó. También dijo que Brasil quiere mostrarle a Uruguay que el comercio antes de la unión aduanera era mucho menor. "Brasil tiene altas inversiones en Uruguay para vender productos dentro del área del Mercosur. Nosotros también queremos avanzar en la definición de otros acuerdos. Sabemos que es importante para Uruguay el acuerdo con la Unión Europea, entonces la discusión entre ambos presidentes fue para avanzar en el diálogo", expresó. Acuerdo con UEPor otro lado, el alto funcionario dijo que el acuerdo entre el Mercosur y la UE llevará tiempo porque es "complejo". El vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, dijo que la UE espera firmar el acuerdo de libre comercio con el Mercosur en julio. "Es uno de los acuerdos más importantes que tenemos. Hace ya mucho tiempo que estamos negociando. Las negociaciones tuvieron diferentes etapas. Nuestra evaluación es que faltan algunos puntos para terminar el acuerdo pero hemos hecho bastantes avances en las negociaciones. Ya se concluyeron las negociaciones principales, ahora faltan algunos puntos más de detalle para que se inicie el proceso de preparación de los textos, porque cada uno de ellos tiene que ser aprobado por cada uno de los congresos", agregó Cannabrava. No obstante, destacó que en la reunión entre el canciller (jefe de Gobierno) alemán Olaf Scholz y Lula en Brasilia el lunes 30 "quedó claro" que "hay un ánimo de avanzar" y "que el acuerdo es importante". Cannabrava añadió que el objetivo es que el acuerdo "mantenga su equilibrio" para que haya un "balance entre las posiciones y sea benéfico para ambos lados". Ambos bloques firmaron dicho acuerdo en junio de 2019, dos décadas después del inicio de las negociaciones, pero todavía no entró en vigor porque para ello se necesita la ratificación de todos los países miembro y hay posturas muy diversas dentro de la UE. A principios de octubre de 2020, el Parlamento Europeo votó en contra de la ratificación del tratado negociado, debido a dudas sobre los compromisos y salvaguardas ambientales que recoge el texto. En octubre de 2019, Francia anunció que no firmaría el tratado argumentando que Brasil "no respeta la selva amazónica" ni el Acuerdo de París contra el cambio climático.

