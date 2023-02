https://sputniknews.lat/20230201/netflix-revela-como-bloqueara-las-cuentas-compartidas-1135281962.html

Netflix revela cómo bloqueará las cuentas compartidas

Netflix ya había anunciado que se intensificarían sus medidas para terminar con las cuentas compartidas en 2023, que ya superan el 60%. Es por ello que, en la... 01.02.2023, Sputnik Mundo

De esta manera, cualquier persona que quiera compartir su cuenta podrá hacerlo solo si es que la persona convive en el mismo hogar. Para ello, Netflix pedirá verificar esto solicitando que los usuarios se conecten y reproduzcan contenidos por la misma red wifi por lo menos una vez cada 31 días.Este sería el mecanismo que la plataforma utilizará para comprobar que los dispositivos están conectados a la misma dirección IP, pasando a denominarse "dispositivo de confianza". Así, todos aquellos que pasen un tiempo prolongado sin conectarse a su ubicación principal, se bloqueará la reproducción y para reanudarla, se enviará un código de acceso temporal.No obstante, si el usuario se encuentra de viaje o se desea conectarse desde una ubicación distinta a la principal, se podrá hacer solicitando un código temporal que dará acceso a Netflix por un periodo de siete días consecutivos. De lo contrario, se informa que si la persona no forma parte de la vivienda del propietario, debe solicitar una nueva cuenta. Aunque todavía no está claro cuántas veces se puede pedir esta solicitud.El plan de la compañía podría perjudicar aún más la experiencia de los usuarios, en especial los que viven en América Latina, tales como a aquellos hogares que tienen una IP dinámica, clientes con más de una vivienda, o que el usuario principal puede no residir en el hogar que Netflix determina como inicial, entre otros.

