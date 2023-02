Occidente no lo permitirá: "Ucrania nunca será una potencia nuclear"

https://sputniknews.lat/20230201/occidente-no-lo-permitira-ucrania-nunca-sera-una-potencia-nuclear-1135265808.html

La idea de iniciar una discusión sobre el estado nuclear de Ucrania expresada por los representantes de Kiev no podría ser posible y solo busca atraer la... 01.02.2023, Sputnik Mundo

Anteriormente, el embajador de Ucrania en Alemania, Oleksi Makéyev, en una entrevista de Deutsche Welle, había declarado que Kiev quería comenzar a discutir sobre el estatus nuclear de Ucrania. No obstante, advirtió que no tenía una "propuesta preparada" tal como podría parecer.Los países occidentales ni siquiera van a discutir el posible suministro de armas nucleares a Kiev, opinó el experto."Hay gente razonable que entiende perfectamente que Ucrania no tendrá ningún tipo de arma nuclear. Occidente no recurrirá a esta aventura, porque esto solo puede conducir a una guerra nuclear, y no son suicidas y entienden que con Rusia esos juegos no se pueden jugar", afirmó Gúsev.En opinión del experto, el deseo de Makéyev es "absolutamente infundado" y tiene un sentido "populista", el cual busca atraer toda la atención hacia su persona."Por declaraciones como estas que no tienen valor alguno, solo se enfocan en sus propios arrebatos emocionales. Las personas necesitan dar significado a su presencia", resumió Gúsev.En junio del año 2022, el exministro de Asuntos Exteriores, exministro de Defensa de Polonia y diputado del Parlamento Europeo Radoslav Sikorski, argumentó que, Occidente tiene derecho a poner armas nucleares en Ucrania. En agosto, el representante de la delegación rusa en la Conferencia de Revisión del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), Alexandr Trofímov, indicó que la adquisición de armas nucleares por parte de Kiev violaría las obligaciones de Ucrania en virtud del TNP y socavaría gravemente el régimen de no proliferación nuclear.Luego del colapso de la URSS, Kiev heredó un importante arsenal nuclear. Sin embargo, en 1994, Ucrania, Rusia, Estados Unidos y el Reino Unido firmaron el Memorándum de Budapest, el cual sirvió como un acuerdo internacional que daba garantías de seguridad sobre la adhesión de Ucrania al tratado de no proliferación de armas nucleares. Es por ello que, a partir del acuerdo, se eliminó todo el arsenal nuclear en el territorio de Ucrania y las potencias nucleares se comprometieron a garantizar la seguridad de Kiev.En febrero de 2022, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en la Conferencia de Seguridad de Múnich anunció que daría inicio a las negociaciones con los participantes del memorándum. Además, manifestó que si no se lleva a cabo o si no hay garantías de seguridad para Kiev como resultado, "Ucrania tendrá todo el derecho a considerar que el Memorándum de Budapest no funciona, y todas las decisiones del paquete de 1994 serán cuestionadas".

