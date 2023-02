https://sputniknews.lat/20230201/un-relator-de-cidh-saluda-declaratoria-de-inocencia-de-sueco-ola-bini-amigo-de-assange-1135277210.html

Un relator de CIDH saluda declaratoria de inocencia de sueco Ola Bini, amigo de Assange

Un relator de CIDH saluda declaratoria de inocencia de sueco Ola Bini, amigo de Assange

QUITO (Sputnik) — El relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca, saludó el veredicto... 01.02.2023, Sputnik Mundo

2023-02-01T17:05+0000

2023-02-01T17:05+0000

2023-02-01T17:05+0000

internacional

periodismo

ola bini

ecuador

cidh

julian assange

wikileaks

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/02/01/1135276806_0:0:3118:1754_1920x0_80_0_0_30f1be05c2d76f0e68d86eaff61aa283.jpg

Añadió que la defensa y promoción de la privacidad de las personas en internet pasa por las garantías del Estado de Derecho para que técnicamente sea posible. Bini fue procesado por el presunto delito de acceso no consentido a un sistema informático, telemático o de telecomunicaciones. Sin embargo, el tribunal a cargo del caso concluyó que no se probó delito alguno y ordenó suspender las medidas que pesaban en contra del acusado, como la prohibición de salida del país. El sitio digital La barra espaciadora anotó que el tribunal consideró que tanto la Fiscalía General del Estado como la empresa pública Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) no fueron capaces de probar sus respectivas teorías y resaltaron la falta de pertinencia en las pruebas presentadas. Tras conocerse el fallo judicial, Bini resaltó que fue una oportunidad "fantástica" para él porque por primera vez la justicia de Ecuador discute sobre seguridad informática. El abogado Carlos Soria aseguró en declaraciones a la prensa que hubo "violaciones al debido proceso y al derecho de defensa" . Bini fue cuestionado por haber visitado en más de 12 oportunidades a su amigo Julian Assange, fundador de Wikileaks, mientras este permanecía en la embajada ecuatoriana en Londres en su asilo diplomático concedido durante el gobierno de Rafael Correa en 2012.

https://sputniknews.lat/20221206/evo-morales-celebra-apoyo-argentino-a-campana-para-la-liberacion-de-julian-assange-1133255407.html

ecuador

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

periodismo, ola bini, ecuador, cidh, julian assange, wikileaks