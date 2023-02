Ankara califica de "guerra psicológica" cierre de consulados de la UE en Estambul

https://sputniknews.lat/20230202/ankara-califica-de-guerra-psicologica-cierre-de-consulados-de-la-ue-en-estambul-1135305534.html

ANKARA (Sputnik) — El ministro del Interior de Turquía, Suleyman Soylu, calificó de "guerra psicológica" contra su país el cierre de los consulados de varios... 02.02.2023, Sputnik Mundo

El pasado 30 de enero, la Embajada de EEUU alertó a sus connacionales de un inminente peligro de atentados terroristas en el centro de Estambul, en represalia por las recientes quemas de ejemplares del Corán en varias ciudades de Europa, e indicó como blancos potenciales las iglesias, sinagogas, legaciones diplomáticas y áreas frecuentadas por turistas extranjeros como Galata, Istiklal o Taxim. Los consulados de Alemania, Países Bajos y Reino Unido anunciaron el 1 de febrero la suspensión temporal de su trabajo en la urbe. El ministro destacó que "el terrorismo en Turquía no ha terminado, pero el tema ya no es el primero de nuestra agenda". "Sabemos quién nutre las organizaciones terroristas. Son Estados Unidos quienes alimentan al PKK-PYD [Partido de los Trabajadores del Kurdistán prohibido en Turquía]", agregó. Según Soylu, EEUU y Occidente llevan años "brindándoles dinero, apoyo logístico y recursos humanos, no han renunciado a su sueño de crear un Estado terrorista" en esa zona.

